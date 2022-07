Albert Juanola: Una passió sense límits

«Niiiino! Reeeeei! Fot-li! Ets més trempat que un pèsol!» Aquests càntics són inconfusibles poc abans dels partits del Girona, tant a Montilivi, com, sobretot, a fora. Quan els jugadors del Girona senten aquests crits, ja saben que no estaran sols siguin a Tenerife, a Cartagena o avui a Peralada. «Alguns jugadors no em coneixen gaire a mi, només la meva veu. Quan comencen a escalfar i els crido, aixequen el braç o el dit polze volent dir que m’han sentit i saben que hi sóc», explica Albert Juanola, soci del Girona que ha seguit l’equip arreu del territori. Res ha frenat la passió de Juanola, que ha fet milers i milers de quilòmetres rere el Girona des de fa anys. Avui a Peralada tampoc hi faltarà. «Se m’han acabat les vacances», assegura, en to de broma.

Ni la pandèmia va aturar el desig de Juanola de donar suport al Girona fos on fos. De fet, va fer uns quants desplaçaments només per animar els jugadors a l’entrada dels camps malgrat saber que els partits eren a porta tancada. «He agafat la Covid dos cops seguint el Girona i a punt va estar de fer-me perdre el partit de l’ascens a Tenerife. Per sort, divendres abans de sortir, vaig donar negatiu i vaig poder volar», explica. On no va ser el de Besalú va ser a Eibar, en la semifinal. Què va passar per davant del Girona i li va impedir ser al costat de l’equip en un dia tan important? Un motiu de pes. «La meva néta tenia un festival de ballet i feia tres mesos que m’ho deia. ‘Avi, per un cop a l’any que el faig i no véns?’ Lògicament la meva néta passa per davant de tot». Juanola no confiava en la remuntada a Eibar i va dir a Stuani que si es passava portaria una ampolla de xampany per celebrar-ho. «Els vaig anar a rebre a la tornada i li vaig dir a Stuani, l’obrim? Ell em va dir ‘ja trigues!’ i qui va voler es va mullar els llavis per celebrar la classificació, detalla.

El culpable de la fal·lera pel Girona de Juanola té nom i cognoms, l’exjugador Albert Serra. «Ell és l’ideòleg de tot plegat. El que va plantar l’arbre. Ens trobàvem a la piscina de Besalú i xerràvem. Vam fer amistat i llavors anava veure’l als entrenaments a Navata. Des de llavors, no he parat». No perdre’s cap partit a Montilivi i ser a gairebé tots els desplaçaments de l’equip els darrers anys amb un protagonisme destacat a l’hora d’animar, ha permès Juanola establir una connexió especial amb els jugadors. Juan Carlos, Pere Pons, Samu Saiz, Portu, Porro, Alcalá. «N’hi ha que són d’una altra galàxia, com Portu o Pere Pons. Amb alguns ha costat estovar-los però ho he aconseguit, com ara en Pol Lozano que és un nino de porcellana», revela.

Però, hom es pot preguntar, i a casa què hi diuen de tot plegat? «Vaig fer un tracte amb la meva dona. O viatjava amb el Girona o me n’anava amb l’Imserso. Em va dir que ja podia seguir el Girona», diu el garrotxí que sol viatjar gairebé sempre amb cotxe amb companys d’arreu del territori català. «La meva dona, la pilota, només la posa a l’olla», confessa.