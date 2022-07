Taty Castellanos serà el primer

El despatx de Quique Cárcel és ple de carpetes i de noms de jugadors que poden arribar al Girona aquest estiu. El director esportiu del Girona negocia amb uns quants directament i ha fet ofertes per mirar de lligar Javi Hernández (Leganés) o Edu Expósito (Eibar). Al mateix temps, el club treballa de costat amb el City Group per veure quins jugadors del grup poden aterrar a Montilivi aquesta temporada. En aquest sentit, un dels noms que no només és a l’agenda del Girona sinó que hi és encerclat amb vermell és el de Valentín, Taty, Castellanos. Es tracta d’un davanter argentí de 23 anys del New York City, propietat del City Group, i que s’ha fet un tip de fer gols a la MLS. De fet, aquest 2022 n’acumula 13 en 15 partits de lliga, el darrer el cap de setmana passat en el derbi contra el Red Bull New York. L’operació està més que encarrilada i si res no s’espatlla, Castellanos hauria de convertir-se en el primer fitxatge del Girona en el retorn a Primera.

L’operació es podria concretar aquesta setmana mateix. Castellanos no serà pas avui a Peralada i difícilment divendres a Suïssa per enfrontar-se al Benfica (el partit s’ha endarrerit a 2/4 de 6). L’arribada del davanter argentí dependrà de si juga el darrer partit aquest cap de setmana amb el New York. Si el grup decideix que no, aquesta setmana podria aterrar a Girona i posar-se a les ordres de Míchel. Internacional argentí sub23, és un davanter (1’78m.) definidor, potent i ràpid a l’espai que amb 17 anys va fer el salt des del seu país a l’Universidad de Xile. Al 2017 va arribar al Montevideo Torque, abans de fitxar el 2018 pel New York City, on va explotar definitivament com a golejador. Des de llavors, en 132 partits amb el club citizen ha marcat 58 gols i repartit 32 assistències. Uns números que diuen que Castellanos és un jugador no només determinant en atac, sinó també influent. De fet, l’argentí ha rebut diverses ofertes aquest estiu. El desig del City però, és que vingui a Girona.