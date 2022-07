Tret de sortida al Girona de Primera

El Girona de Míchel Sánchez debutarà aquest vespre contra el Peralada, de la Tercera Federació, al Municipal verd-i-blanc després de convertir-se en nou equip de Primera Divisió fa tot just un mes gràcies a la victòria en la final del play-off davant el Tenerife (1-3). L’estrena dels gironins estarà marcada per l’absència, de moment, de fitxatges. A Montilivi, encara no s’ha presentat cap cara nova la qual cosa obre la porta de bat a bat als jugadors del filial. S’espera, per tant, que la gran majoria dels onze escollits per fer la pretemporada - Àlex Sala, Lluc Matas, Pau Víctor, Biel Farrés, Óscar Ureña, Ricard Artero, Oriol Comas, Àlex Almansa, Joel Roca i Marc Aznar- siguin protagonistes a Peralada, a banda de la plantilla del primer equip que estarà eclipsada per Cristhian Stuani. El killer uruguaià fa sis dies que va incorporar-se als entrenaments, ja que tenia el permís del club per tornar a la feina un xic més tard -la resta de l’equip va posar-s’hi dilluns de la setmana passada i Bernardo Espinosa, dimarts. Caldrà veure si hi és Dubasin, que negocia la cessió a l’Albacete.

La bona relació que hi ha entre el Girona i el Peralada és un fet des de fa temporades. Primer, la fluïdesa entre els dos clubs s’entreveia amb amistosos a l’estiu o amb l’intercanvi de jugadors entre el filial blanc-i-vermell i el conjunt altempordanès; mentre que després va extrapolar-se amb un acord de filiació. Durant dos cursos, de 2017 a 2019 coincidint amb la primera etapa dels de Montilivi a Primera, el Peralada va passar a anomenar-se Peralada-Girona B i l’equip va competir a Segona B, després de comprar la plaça que aleshores deixava buida el Gavà. Aquell projecte va servir per fer de pont amb el primer equip, amb menys categories de diferència, però els descensos conjunts del primer equip a Segona i el filial a Tercera van desencadenar el trencament de la filiació per part del Girona amb una aposta ferma per l’equip d’Axel Vizuete, que acabaria pujant a Tercera. No obstant això, la sintonia entre ambdós clubs s’ha mantingut i l’amistós d’avui n’és la principal prova. A part de la cessió del juvenil Sergi Solans al Peralada de Miquel Àngel Muñoz i Àlex Marsal. El Peralada, promotor del primer equip del Girona Les dues temporades en què el Peralada va ser filial del Girona (17-18 i 18-19) van servir perquè diversos membres que en l’actualitat estan al primer equip creixessin dins l’estructura del club per fer posteriorment el salt a l’elit. A la plantilla, hi ha subratllats els noms de Valery Fernández i Santi Bueno. El carriler de l’Escala formava part de l’equip que dirigia Narcís Pèlach Chicho i el desembre de 2018 debutaria a Primera amb Eusebio Sacristán. Per la seva part, el central va jugar els dos anys al filial que militava a Segona B però, a diferència de Valery, no li va arribar l’oportunitat d’estrenar-se a Primera. Després de consolidar-se al primer equip, Bueno espera impacient que arribi el primer partit de Lliga a València. A banda dels jugadors, també formaven part del Peralada-Girona B i ara estan al primer equip el fisioterapeuta Dani García, l’analista Arnau Terradellas i la fotògrafa Nuri Marguí. A més de l’entrenador de porters del filial Jordi Vegas que sovint també acompanya els de Míchel.