A Montilivi encara no s’ha presentat cap fitxatge. L’arribada del davanter Taty Castellanos és imminent, com va confirmar Míchel Sánchez a Peralada, però a part de l’argentí el Girona necessita més reforços. En l’amistós davant el conjunt xampanyer, per exemple, només hi havia 10 futbolistes disponibles del primer equip. La resta, que són quatre, estan lesionats.

Amb motiu de la convocatòria, el club va emetre els comunicats mèdics d’Iván Martín, Borja García, Ibrahima Kébé i Bernardo Espinosa. El mitjapunta que va renovar la cessió per una temporada més gràcies a l’ascens va patir una dura entrada d’Àlex Corredera en la final del play-off a Tenerife. Segons el comunicat, Iván Martín «pateix una fractura del peroné de la cama dreta» i s’estima que estigui de baixa durant tres mesos. El mateix període s’haurà d’esperar Borja García per tornar. En el seu cas, el madrileny va lesionar-se a Ipurua poc després de marcar un gol decisiu per al present dels gironins. Borja «pateix una lesió al lligament encreuat posterior de la cama esquerra». D’altra banda, hi ha Kébé que «continua amb el seu procés de recuperació del genoll esquerre». El migcampista va ser sotmès a una artroscòpia a principis de juny i encara li queden prop de quatre mesos allunyat del terreny de joc. També va caure Bernardo, que va forçar l’últim tram del curs passat. El central és «baixa per molèsties al genoll» i «la seva evolució determinarà el retorn als entrenaments». Mentrestant, doncs, és el torn per als joves. Un tastet sense gols per començar