Míchel compta amb el davanter Taty Castellanos per al debut a Primera. L’entrenador del Peralada va confirmar ahir en l’amistós contra el Peralada (0-0) la imminent arribada del jugador argentí del New York City, propietat del City Group. «Tant de bo arribi. Sembla que serà així i serà un jugador que ens donarà velocitat, determinació i futbol. Ataca molt bé als espais», va dir. Míchel va continuar elogiant Taty: «Té una mentalitat molt competitiva». A més a més, va reconèixer que si no fos pel City Group el seu fitxatge seria d’allò més complicat. «És un jugador que té gol, és del grup City i si no fos pel conveni que tenim seria molt difícil que vingués a la Lliga espanyola». Alhora, va afegir que «quan el tinguem, el coneixerem però ens fa molta il·lusió». Aquest 2022 el davanter ha marcat 13 gols en 15 partits a la MLS.