Un tastet sense gols per començar

De ganes i intensitat no n’hi van faltar al Girona en l’estrena de la pretemporada . Malament aníriem si no fos així. El que no hi va haver van ser gaires estímuls per a una afició que demana a crits cares noves. A l’espera que passin els Reis, Míchel ha treballar amb el que té, que tampoc és pas gaire per culpa de les lesions (Borja García, Iván Martín, Kébé i Bernardo). De fet, ahir a Peralada en l’estrena, només cinc jugadors del primer equip van ser a l’onze titular (Juan Carlos, Juanpe, Bueno, Aleix Garcia, Samu Saiz) i, quatre més van entrar a la represa (Ortolá, Valery, Arnau i Terrats). El protagonisme, doncs, estava clar que seria per als joves del planter i així va ser, amb un paper destacat per a Joel Roca, a la primera part i Óscar Ureña a la represa. Les espurnes de l’extrem de Camprodon i del mitjapunta figuerenc van ser les notes més positives d’un matx força atractiu en què, lògicament es va notar la poca benzina dels dos equips. Si no hi va haver gols va ser perquè entre Aroca, Doré i els pals ho van evitar.

De fet, fins a tres cops va aparèixer la fusta per evitar les dianes del local Joan Tomàs i dels blanc-i-vermells Terrats i Roca, ja a la segona part. Al final, les sensacions van ser prou bones en un primer amistós que va evidenciar que l’equip ha de créixer, en nombre d’efectius, molt les pròximes setmanes. Divendres a Suïssa, els de Míchel tindran un examen de més exigència contra tot un Benfica. Qui sap si el tècnic, tindrà ja els primers reforços. La motivació d’enfrontar-se a tot un Primera Divisió va fer estar en tensió màxima el Peralada des del xiulet inicial fins al final. Els de Miquel Àngel Muñoz, ben col·locats, van contenir com van poder tots els intents d’un Girona que, ben aviat, va aconseguir el control del partit i les arribades, sobretot de Roca per la banda dreta. Alan Baró va evitar un gol cantat de Pau Víctor i Aroca va salvar un llançament de falta amb l’esquerra d’Almansa que entrava per l’escaire. Per part alt-empordanesa, Joan Tomàs va fer tremolar el travesser de Juan Carlos amb una gardela de fora l’àrea. El carroussel de canvis no va fer abaixar el ritme del partit a la represa. El Girona va fer un pas endavant en atac gràcies sobretot a les aparicions d’Ureña. El figuerenc va demostrar que està fi i que vol convèncer Míchel que té lloc al primer equip amb accions de mèrit entre línies i un parell d’intents que van fer intervenir meritòriament Aroca i Doré. L’empenta d’Ureña animaria el Girona que va tancar el Peralada a la seva àrea a la recerca d’un gol que no va arribar. Stuani, amb una rematada a centrada d’Ureña, fora, i Arnau, sol al punt de penal, ho van provar, altre cop sense punteria. Al final, tot i l’absència de gols, les sensacions van ser positives en un primer test que s’ha d’agafar amb pinces per l’estat embrionari en què es troba la plantilla. El 0-0 va deixar encara més satisfet un Peralada que va ser un rival ben digne davant cap a vuit-centes persones al Municipal.