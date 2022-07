El Girona va anunciar ahir que per celebrar el primer any d’aniversari amb el seu patrocinador principal, Gosbi, es convertirà en el primer club pet-frendly del món. L’empresa gironina especialitzada en nutrició animal, que està present en les equipacions i la roba d’entrenament, i l’entitat blanc-i-vermella van dur a terme durant la temporada passada diverses accions per conscienciar del respecte animal arreu. Una de les accions va ser el repartiment de pinso per a gossos i gats a les protectores que hi havia a les localitats on jugaven els de Míchel. En total, van distribuïr-se prop de 7.000 quilos de menjar segons va revelar el club.

Tenint en compte l’ascens a Primera, el valor del patrocini es multiplica perquè «donarà una projecció i visibilitat molt més àmplia» com diu l’empresa gironina. El Girona i Gosbi treballen conjuntament per dur a terme més accions concretes relacionades amb les mascotes i que aquestes puguin ser incloses en el dia a dia del club.