L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha anunciat els fitxatges de Castellanos i Couto en declaracions a RAC1. «Confirmo el fitxatge de Taty Castellanos i el de Yan Couto pràcticament també». El madrileny tampoc ha esquivat pronunciar-se sobre Edu Expósito, per qui s'està negociant: «En el seu cas no tinc cap confirmació».

❗️Míchel, entrenador del @GironaFC, a @EsportsRAC1: “Confirmo el fitxatge de Taty Castellanos i el de Yan Couto pràcticament també. En el cas d’Edu Expósito no tinc cap confirmació”. #frac1 — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) 22 de julio de 2022

Míchel ha acabat content de la imatge dels blanc-i-vermells en el segon amistós de l'estiu. «Me'n vaig molt satisfet. La derrota ens serveix per continuar treballant i per entendre que a la lliga que jugarem els equips no perdonen i necessitem tenir màxima concentració durant els 90 minuts». Un cop més, els joves han donat la cara positivament. «Estic molt content amb els joves. Ureña va tenir dues lesions l'any passat i volem que aquest sigui l'any de la seva confirmació, mentre que Monju té una projecció enorme i és un jugador que tindrem en compte sempre», ha dit.

Respecte a la falta de fitxatges, el madrileny ha enviat un missatge: «A l'afició li diria que estem treballant per confeccionar el millor equip possible. Tinc màxima confiança en Quique Cárcel i no fitxarem per fitxar. Hem d'escollir bé i encertar per tenir un equip competitiu».