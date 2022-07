És pretemporada i els minuts en tots els partits, tant el de dimarts a Peralada com el d’ahir contra el Benfica, serveixen per sumar i carregar les cames. També, lògicament per anar agafant sensacions i mecanismes del que vol Míchel per a la temporada. L’exigència d’ahir a terres Suïssa, en tot just el segon partit de pretemporada i sense cap cara nova, era màxima. De fet, perdre contra el Benfica entrava a totes les travesses dels aficionats gironins que, això sí, van poder tornar a celebrar un gol més d’un mes després i a gaudir veient com l’equip mantenia a ratlla un equip de Champions mentre la benzina va durar. Ben poc va durar l’alegria del gol d’Stuani, que no ha perdut l’olfacte golejador, i que va obrir el marcador (m.52). El Benfica, amb un equip fresc i nou a la represa, va capgirar el marcador i castigar el Girona en deu minuts en què es va passar del 0-1 al 3-1 gràcies als gols de Vertonghen, Bah i Yaremchuk de penal. Míchel va oxigenar una mica l’equip amb Artero, Farrés i Roca i això va permetre el Girona retallar distàncies gràcies a Bueno, en una acció d’estratègia. El 3-2 era un resultat més que digne però, al darrer minut, Pinho va fer el definitiu 4-2.

Amb només deu jugadors del primer equip i davant un equip de màxim nivell continental, el partit d’ahir era un bon examen per al Girona. Ben segur que aquesta temporada es trobarà partits com el d’ahir en què qualsevol mínima badada serà penalitzada. En aquest sentit, el Girona va fer un gran exercici de resistència a la primera part, on entre Juan Carlos i la mala punteria dels portuguesos va aconseguir mantenir el 0-0. L’equip era fidel a la seva essència i intentava sortir amb la pilota. Algun cop ho va aconseguir, però la pressió asfixiant del rival ho feia complicadíssim. Samu Saiz no podia ni respirar i Stuani era una illa. Tot i això, a pilota aturada, els gironins avisaven. Molt més ho feia el Benfica que amb Ramos i Neres feien anar de corcoll la reraguarda i Juan Carlos, que havien de treure aigua com podien. En la darrera jugada de la primera part, Santi Bueno va neutralitzar un contracop de llibre de Ramos amb una gran acció defensiva. El Benfica no va afluixar a la represa i entre Moreira i Araujo van tornar a fregar el gol només començar. Qui no va perdonar va ser Stuani, que va caçar un rebot de Juanpe en una falta penjada a l’olla per fer el primer gol de la pretemporada. El gol va alliberar el Girona que va abaixar el pistó i va veure com el Benfica, amb un onze completament diferent el passava per sobre. Així, Vertonghen empataria en un córner on va mancar contundència. Dos minuts després, una pèrdua d’Arnau acabaria amb el gol de Bah i, al cap de ben poc, Valery faria un clar penal que va transformar Yaromchuk. Una desconnexió letal per al Girona que, tot i això, va reaccionar, ja amb canvis, i va fer el 3-2 en una acció d’estratègia de Bueno. Amb Roca al camp, l’equip va tenir més espurna, però va ser Pinho qui va tancar el marcador amb el 4-2 definitiu.