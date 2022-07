L’Eibar va disputar ahir un amistós a Sarón (Astúries contra l’Oviedo. Més significatiu que el resultat, 0-0 va ser que Edu Expósito no fos ni a la convocatòria del partit d’ahir. El migcampista de Cubelles és un dels objectius del Girona per reforçar el mig del camp i la negociació amb l’Eibar continua oberta. En aquest sentit, el jugador veu amb bons ulls venir a Montilivi, però l’Eibar vol recuperar bona part dels 5 milions que hi va invertir el 2020. A més a més, un 20% del traspàs correspon al Deportivo de la Corunya. Aquesta setmana hauria de ser clau per desencallar, o descartar, l’operació.