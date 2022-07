El Girona negocia l’arribada de l’excapità de l’Espanyol David López

Ahir a Getafe, esperaven David López per signar un contracte per dues temporades més una d’opcional. L’acord entre l’excapità de l’Espanyol, lliure des del 30 de juny, i el conjunt madrileny era un fet i només estava pendent de rubricar amb la signatura. Tanmateix, a darrera hora una oferta del Girona hauria fet canviar de plans David López. El conjunt gironí, que ja havia presentat una primera oferta, hauria igualat la proposta del Getafe i el jugador de Sant Cugat del Vallès veuria amb molt bons ulls la possibilitat de continuar jugant a Primera a prop de casa. Tant que hauria fet marxa enrere i hauria descartat l’oferta del Getafe, amb qui ho tenia tot pactat, per donar el sí al Girona. López, de 32 anys, es perfila, doncs, com una de les incorporacions del Girona i s’afegiria a les que ja ha confirmat Míchel de Valentín Castellanos (New York City) i Yan Couto (Manchester City).

Amb la més que probable arribada de David López, Míchel veurà reforçat l’eix de la defensa amb un jugador experimentat i forjat en mil batalles, que a més a més, pot actuar de pivot defensiu, posició natural que amb el temps ha anat perdent. López va perdre protagonisme la temporada passada amb l’Espanyol, amb qui va disputar 18 partits, dels quals només 8 de titular i un de complet. Tanmateix, el vallesà havia estat sempre indiscutible a Cornellà, tant a l’eix de la defensa, com al mig del camp, amb 37, 43, 24, 36 i 38 partits jugats des de la temporada 2016-17 fins a la penúltima. En total, David López acumula 181 partits a Primera i 75 a Segona Divisió, a més de 57 a la Serie A italiana amb qui va jugar-hi dues temporades (2014-16) amb el Nàpols abans de tornar a l’Espanyol. Abans de consolidar-se al primer equip blanc-i-blau, el de Sant Cugat va viure dues cessions al Leganés a l’antiga Segona B (11-12) i a l’Osca, a Segona (12-13). Físic (1’85 m. i 80 kg.), intel·ligent tàcticament i amb bona sortida de la pilota, David López farà 33 anys a l’octubre. El club considera que ha de ser un jugador molt útil per reforçar tant el mig del camp com una rereguarda on Míchel només hi té Santi Bueno, Juanpe i un Bernardo Espinosa molt masegat del genoll. A més a més, que estigués lliure de contracte ha facilitat una operació que sembla que és a punt a punt de tancar-se. Caldrà veure si les condicions del contracte, pel que fa als anys, són les mateixes que tenia establertes amb el Getafe (2+1).