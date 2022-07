El Girona Juvenil de Divisió d’Honor estarà dirigit aquesta temporada per Sergi Mora. El tècnic maresmenc agafarà el testimoni d’Àlex Marsal que ha tancat una etapa de cinc anys a l’equip per acompanyar Miquel Àngel Muñoz al cos tècnic del Peralada. Mora, que fa temps que treballa a l’estructura del planter blanc-i-vermell, passarà doncs de dirigir el Cadet al juvenil de Divisió d’Honor aquesta temporada. Abans, també havia passat per un dels alevins del conjunt gironí. El Juvenil té previst començar a preparar la nova temporada en els pròxims dies, ja a les ordres de Sergi Mora.