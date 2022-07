Els tres primers fitxatges del Girona arriben de cop

Més d’un més després de celebrar l’ascens a Primera Divisió (36 dies), el Girona ha estrenat per fi en el mercat de fitxatges. I no amb una cara nova, sinó amb tres. L’espera ha valgut la pena. A mitja tarda el club ha anunciat l’arribada del davanter argentí Valentín Taty Castellanos per tot seguit informar sobre el retorn del defensa brasiler Yan Couto i la incorporació del migcampista barceloní David López. Els dos primers fa dies que van ser confirmats per l’entrenador Míchel Sánchez, però faltava tancar tots els serrells de l’operació.

Cap a quarts de set del vespre ha sigut el moment de fer oficial el primer fitxatge per al retorn a Primera Divisió. Es tracta de Taty Castellanos, que serà l’encarregat d’acompanyar Cristhian Stuani en l’atac. Segons ha explicat el Girona en un comunicat, el davanter argentí, de 23 anys, arriba cedit pel New York City, que comparteix propietat amb els gironins en també ser del City Football Group, fins al final de temporada. De fet, si no hagués estat per la intervenció del City Group hauria estat molt difícil treure’l de la MLS.

Castellanos és el pitxitxi de la màxima divisió dels Estats Units. La temporada passada va marcar 23 gols en 36 partits entre lliga i copes americanes, una xifra que va dur-lo a guanyar la bota d’or de la MLS a part de ser escollit el millor jugador de la campanya 2021 quan va celebrar el primer títol de la història del New York City guanyant el campionat de la lliga del futbol americà. A més a més, és internacional amb Argentina sub23 destacant també per la seva capacitat golejadora amb la selecció. Aquesta temporada ha carregat el lideratge ofensiu amb 13 gols en 16 enfrontaments.

L’argentí, nascut a Guaymallén (Mendoza) va començar la seva carrera futbolística a l’equip de la seva ciutat, el Leonardo Murialdo, i tot seguit va passar a formar part de l’acadèmia juvenil de la Universitat de Xile. Sense sort als clubs del seu país, Castellanos va anar a provar sort al Monteviedo City Torque uruguaià amb 17 anys. Segurament, va ser una de les decisions que van canviar-li la vida perquè el club, que també forma part del City Group, va cedir-lo l’any 2018 al New York City a petició expressa de l’entrenador colomenc Domènec Torrent. El tècnic, que aleshores dirigia l’equip nord-americà, s’hi va fixar arran dels vídeos dels gols de Castellanos al Torque i va sol·licitar que el portessin cap a Manhattan. La resta és història perquè el davanter argentí va fer una progressió enorme i, per aquest motiu, el New York City va apostar per fitxar-lo aquell mateix any, el novembre de 2018. Amb els nord-americans, Castellanos ha marcat un total de 53 gols i ha repartit 19 assistències en 115 aparicions en temporada regular entre la MLS i els play-off de la Copa.

Castellanos ha deixat empremta al New York City, on s’ha convertit en una llegenda, i el passat cap de setmana va tenir un emotiu comiat en el seu darrer partit en què va rebre un reconeixement per part de l’afició i va guanyar el trofeu a l’MVP.

Una hora després ha arribat el següent. El Girona ha informat del retorn de Yan Couto, que també arriba cedit fins al final de temporada. El jugador del Manchester City viurà la seva segona etapa al club blanc-i-vermell, després de jugar-hi, també en préstec, el curs 2020-21. En aquesta ocasió, però, el lateral brasiler, de 20 anys, debutarà a Primera i per això els citizen van veure amb bons ulls la seva cessió. El passat exercici Couto va defensar la samarreta del Braga portuguès on també va deixar un bon record disputant 42 partits (1 gol), nou dels quals van ser d’Europa Leage.

Castellanos i Couto no han sigut els únics. A les vuit del vespre el Girona ha anunciat el fitxatge de David López. L’excapità de l’Espanyol es trobava sense equip després d’acabar contracte amb el club blanc-i-blau el passat 30 de juny i ara ha arribat a un acord amb els gironins per les pròximes dues temporades, fins al 2024, més una d’opcional en funció dels objectius tal com ha especificat el Girona. El central barceloní reforçarà l’eix de la defensa, tot i que també pot actuar com a pivot defensiu o mig centre. López, amb àmplia experiència a Primera després d’haver estat vinculat sempre a l’Espanyol -va arribar-hi en l’últim any de juvenil-, ha disputat 237 partits oficials amb els pericos en els quals ha marcat nou 12 gols i ha repartit nou assistències des del seu debut a la màxima categoria el 2010.

Tots tres estan a punt per començar a entrenar a les ordres de Míchel (Couto i David López ho han fet avui, mentre que Castellanos només ha pogut visitar La Vinya perquè el seu avió ha arribat amb retard) i dimecres poden debutar en l’amistós contra l’Andorra a La Vinya (19 hores).