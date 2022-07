Taty Castellanos no és l'únic fitxatge que avui fa oficial el Girona. El club ha anunciat el retorn de Yan Couto. El lateral brasiler, de 20 anys, arriba cedit per part del Manchester City fins al final de temporada. Així doncs, Couto repetirà experiència a Montilivi després de jugar-hi la temporada 2020-21 i la passada destacar al Braga on també hi era en préstec.