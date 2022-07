Des que va arribar ara fa cinc anys a Montilivi, Cristhian Stuani ha anat trencant sostres i rècords per a convertir-se en el màxim golejador de la història del Girona. Va quedar-se arran del descens del 2019 per tornar el club on havia de ser i el juny passat ho va aconseguir. Poca cosa més li queda per fer a un Stuani, que divendres a Suïssa contra el Benfica (4-2) es va convertir en el primer golejador de l’equip la pretemporada 2022-23. Es tracta d’una anècdota, lògicament, però l’uruguaià ja pot guixar-ho de la petita llista de coses que encara li quedaven per fer amb el Girona.

Stuani ha agafat enguany el relleu de Samu Saiz com a primer golejador de la pretemporada. El madrileny va ser-ho el curs passat (3-1) i l’anterior (3-1) en els dos amistosos contra el Barça a l’estadi Johan Cruyff. Tres anys enrere (19-20), l’honor havia recaigut en Borja García en un 2-1 a l’Al Arabi a Riudarenes. D’altres primers golejadors de la pretemporada els últims anys han estat homes del planter que no han tingut recorregut al primer equip com ara Èric Montes al Kerala Blasters a l’Índia (18-19), l’uruguaià Andrés Romero en la derrota contra el Nottingham Forest (17-18), Manel Martínez en el triomf davant el Nàstic a Montilivi (16-17) o David Serrano a Peralada en un 1-3 la temporada 2015-16.