El primer fitxatge del retorn del Girona a Primera Divisió ja ha arribat. El club ha anunciat aquesta tarda la incorporació de Valentín Taty Castellanos, cedit fins al final de temporada pel New York City que és propietat del City Group. De fet, l'entrenador Míchel Sánchez ja va confirmar el seu fitxatge la setmana passada destacant que si no fos perquè ambdós clubs comparteixen propietat hauria estat molt difícil treure el davanter argentí de la MLS on és el màxim golejador. El passat exercici va marcar 23 gols en 36 partits entre lliga i copes americanes.