El retorn del Girona a Primera Divisió ha generat molta il·lusió entre l’afició. Després d’engegar la campanya d’abonaments fa gairebé un mes, el club ha informat que el 99% dels abonats han renovat el seu seient per a la temporada 2022-23. En l’actualitat, l’entitat blanc-i-vermella compta amb 8.966 abonats i confia trencar el sostre que va aconseguir-se el curs 2019-20 quan hi va haver 9.501 adhesions. Avui ha començat el període de noves altes per als socis que s’han inscrit a la llista d’espera, que tindrà en compte l’antiguitat del carnet, per optar a un seient a Montilivi i, tenint en compte les sol·licituds que s’han fet fins ara, el Girona té previst tramitar unes 700 noves altes per la qual cosa s’arribaria als 9.700 abonats, una xifra històrica per al club.

Així mateix, el Girona ha explicat que «aquests primers 700 socis que estaven en llista d’espera han rebut ja una comunicació del club on se’ls informa de l’oportunitat i el procediment que han de seguir per poder accedir a l’abonament». A més a més, s’especifica, com ja s’havia dit anteriorment en el moment que va llençar-se la campanya, que «l’assignació dels nous abonaments es fa per ordre del número de soci, fent-se el tall en el 9.796». Depenent de les noves altes que puguin realitzar-se, el club assignarà els seients que quedin disponibles seguint l’ordre la llista d’espera fins a completar els 9.700 que és el número que s’ha marcat com a objectiu. Mentrestant, els treballs a Montilivi per ampliar la capacitat de l’estadi avancen a bon ritme. Les obres de la instal·lació de la nova graderia supletòria al Gol Nord estan pràcticament enllestides i comptarà amb una capacitat de 2.200 seients. Alhora, s’afegirà una fila extra de seients als sectors inferiors del Gol Nord i el Gol Sud. D’aquesta manera, l’aforament de l’estadi serà major del que s’havia anunciat anteriorment i Montilivi podrà acollir un total de 13.942 persones en l’esperat retorn del Girona a Primera.