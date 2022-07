Míchel manté l’aposta pels joves també a Primera

La temporada passada Míchel Sánchez no va dubtar a confiar en el talent dels jugadors de l’Acadèmia quan els va necessitar a causa de les baixes que arrossegava la plantilla del primer equip o, simplement, perquè creia que ho mereixien. A part de tenir un equip amb una mitjana d’edat força jove, al tècnic mai va tremolar-li el pols per donar l’oportunitat a nois com Ricard Artero o Óscar Ureña. I aquest curs fa l’efecte que també mantindrà l’aposta, tot i que això signifiqui haver de fer el salt a Primera Divisió. Míchel està convençut que a la base tenen el nivell per progressar ràpidament i estar a l’altura de la màxima categoria del futbol estatal.

En gran part s’ha degut a la manca de fitxatges i a disposar només de deu futbolistes del primer equip, que han condicionat, però les intencions de l’entrenador han quedat força clara en els dos primers partits de pretemporada. D’entrada, a Peralada, contra un rival de la Tercera Federació, Míchel va presentar un onze amb sis jugadors del filial i durant el partit tots, excepte el porter Lluc Matas -i perquè Juan Carlos Martín va jugar la primera part i Adrià Ortolá la segona-, van tenir l’oportunitat de gaudir de minuts. Es podria pensar que era cosa de l’ocasió amb l’estrena de l’equip i la seva presentació a l’afició, però no. Tres dies més tard va arribar el segon test, molt més exigent davant tot un Benfica, i van tornar a tenir protagonisme. Ureña i Èric Monjonell, per exemple, van sortir d’inici. Precisament l’extrem de Figueres és un dels jugadors que millors sensacions està deixant aquesta pretemporada juntament amb Joel Roca. L’extrem de Camprodon, de 17 anys, tot just va estrenar-se en l’amistós a Peralada amb el primer equip, després de pujar el curs passat al filial i tenir fitxa enguany a l’equip d’Axel Vizuete. Si continua així, però, el veuran ben poc al Girona B. I és que com va dir Míchel un cop finalitzat el partit a terres altempordaneses «Joel, que és del 2005, jugarà a Primera Divisió si continua amb aquesta dinàmica». A més a més, l’entrenador va afegir que «és un jugador que obrirà les portes i ja ho està fent». Alhora, va deixar-li un consell: «Que no s’ho cregui massa». «És una mica com en el cas d’Arnau, té aquest gen. Sembla que Arnau els l’ha passat a uns quants del planter», deia referint-se a la veterania i la manca de complexos al damunt del terreny de joc malgrat la joventut i la poca experiència respecte els rivals. Míchel també va fer una menció especial per a Ureña: «Tenim molta confiança amb l’Óscar. L’any passat va passar per moments durs perquè va tenir una doble lesió important, però vol reivindicar-se». «Volem que aquest sigui l’any de la seva confirmació», assegurava el tècnic. El figuerenc té el repte de fer-se un lloc al primer equip i s’està esforçant perquè així sigui. A part dels fitxatges, que vindran, el Girona respira perquè «tenim gent de la base». «Estic molt il·lusionat amb aquest any i els jugadors», confessava Míchel.