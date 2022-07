El Girona fa temps que festeja el migcampista de l’Eibar, Edu Expósito. El jugador de Cubelles no vol jugar un any més a Segona Divisió i veu amb molt bons ulls la possibilitat de tornar a Catalunya i jugar al Girona. Tanmateix, l’Eibar, que en va pagar 5 milions al Deportivo, demana gairebé 4 milions per deixar-lo sortir. La primera oferta que va fer el Girona no convencia la directiva basca que, per contra, sí que sembla que veu més bé la que li ha presentat l’Elx. Caldrà veure ara si el Girona apuja la seva proposta o bé desisteix i veu com, malgrat tenir convençut el jugador de venir a Montilivi, és el conjunt que entrena Francisco Rodríguez que se l’endú.

Castellanos: «Miraré de fer una bona dupla amb Stuani» Mentrestant el club treballa per trobar més reforços i ha centrat ara els esforços a concretar l’arribada d’un porter i un altre davanter. Aquesta setmana podria haver-hi novetats en aquesta direcció.