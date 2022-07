La direcció esportiva del Girona continua treballant per donar les millors peces possibles a Míchel. Després de tancar dilluns les arribades de Castellanos (New York City), Couto (Manchester City) i David López (Espanyol), el club tindria molt a prop l’acord amb l’Atlètic de Madrid per la cessió del mitjapunta Rodrigo Riquelme. El madrileny, de 22 anys, és un jugador ofensiu versàtil que pot actuar, bàsicament d’extrem dret, però també ho pot fer a l’esquerra o pel mig. Riquelme va jugar la temporada passada cedit al Mirandés, amb qui va repartir 12 assistències i va marcar 8 gols en 39 partits. Tot i que el València i el Valladolid també el volien, al final, el jugador i l’Atlètic s’haurien decantat pel Girona.