El compte enrere s’activa

Ho tenia clar Quique Cárcel quan el passat dia 5 va assegurar que al Girona l’esperava «un estiu llarg» per poder tenir «l’equip més competitiu possible». El director esportiu blanc-i-vermell pronosticava un mercat lent i amb pocs moviments durant el mes de juliol, com així està sent a la majoria de clubs de Primera. A Montilivi ha costat però dilluns es va obrir l’aixeta dels fitxatges amb les arribades de Castellanos (New York City), Couto (Manchester City) i David López (Espanyol). Tres cares noves molt benvingudes que, no obstant això, són tot just una quarta part del que necessita l’equip. Cárcel va pronosticar una dotzena de fitxatges i, per tant, encara en resten una bona colla per fer. En aquest sentit, si bé per al tancament del mercat queda més d’un mes encara, la realitat és que el Girona ja fa dinou dies que va començar a entrenar i que Míchel ha superat l’equador de la pretemporada treballant amb més jugadors del planter, que no pas del primer equip. Disset dies resten per al debut a Mestalla contra el València, on el tècnic confia tenir força més matèria primera que en aquests primers amistosos contra Peralada (0-0), Benfica (4-2) i Andorra (2-0).

Després de la victòria contra l’Andorra (2-0) d’abans-d’ahir, el Girona no tornarà a jugar ara fins la setmana entrant. Serà a Castel di Sangro contra el Nàpols, en un duel altre cop d’altíssima exigència contra un equip de Champions League. Mentre no arriba el partit, Míchel tindrà forces dies per treballar tàcticament amb Couto, Castellanos i David López. Paral·lelament, Cárcel intentarà tancar alguna de les operacions que té obertes. El màxim responsable esportiu gironí va estar enganxat al telèfon mòbil dimecres durant el partit a la Vinya contra l’Andorra pendent de l’un i de l’altre. Noms com els de Rodrigo Riquelme (Atlètic), Javi Hernández (Leganés) o Edu Expósito (Eibar) són sobre la taula de Cárcel, que treballa per lligar-los. L’arribada de l’extrem de l’Atlètic de Madrid podria ser la més imminent. Malgrat la insistència del Valladolid, l’acord entre el Girona i el club matalasser és total perquè Riquelme (7 gols i 12 assistències el curs passat amb el Mirandés) arribi cedit a Girona i l’anuncia no s’hauria de demorar gaire.

Més feixugues són les dues altres operacions, que requereixen negociació i traspàs pel mig. En el cas d’Expósito, l’aparició de l’Elx ha encarit encara més el jugador, per qui l’Eibar en demana una xifra que s’acosti als 4 milions. El Girona no vol que se li escapi una peça que tenia encarrilada no fa tants dies i que ara veu perillar. Mentrestant, el lateral esquerre continua orfe arran dels adéus de Juncà i Jairo Izquierdo. L’objectiu principal del Girona és l’andalús Javi Hernández, per qui ofereix uns dos milions al Leganés. El club madrileny va refusar la proposta i espera un nou moviment en forma de contraoferta dels gironins. L’alternativa és Pep Chavarría (Saragossa). El defensa alt-empordanès agrada molt a la direcció esportiva, però també té el hàndicap que té contracte en vigor amb un Saragossa que no pensa malvendre un dels seus actius principals per menys de dos milions d’euros.