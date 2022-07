«Jo me'n vaig anar de vacances a Brasil i vaig rebre l'interès de molts clubs. El City em va dir que m'ajudaria a triar la millor opció. Girona és casa meva i estic adaptat aquí. Era la millor opció per mi i la meva família. A més a més jugaré la Lliga. Torno a casa».

PORTUGAL

«Em va anar molt bé jugar al Braga per créixer com a jugador i persona. He jugat UEFA i ha estat una gran temporada. Estic molt content de tornar aquí i espero poder ajudar».

COMPETÈNCIA

«Arnau és el meu amic. Si estem bé tots dos, podem jugar junts. Ja ho havíem fet aquí, fa dues temporades i podem tornar-hi. Això de triar, ja serà cosa del míster que farà el millor per a l'equip».

MÍCHEL

«No hem parlat gaire. Només el dia abans del partit contra l'Andorra. Em va dir que fos natural i que de mica en mica ja aniria agafant conceptes i aniríem parlant més».

PLAY-OFF

«No pujar contra el Rayo va ser molt trist per mi i per tota la gent del club. No vaig poder veure el partit del Tenerife, però quan vaig veure que el Girona havia pujat, me'n vaig alegrar moltíssim i ho vaig celebrar amb la família. Sempre he anat seguint el Girona i me'n considero un aficionat».