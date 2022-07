David López ja fa dies que s'entrena amb el grup tot i que encara no va participar en l'amistós contra l'Andorra de dimecres. El barceloní sí que confia debutar contra el Nàpols, el seu exequip, en el que serà un partit molt especial per a ell. L'excapità de l'Espanyol ha explicat durant la seva presentació com a jugador del Girona que va aturar les altres converses amb clubs quan va rebre la trucada de Cárcel i de Míchel. López ha reconegut també que ha fet les paus amb Stuani i que els capítols polèmics del 2017 i 2018 estan oblidats. «Som professionals i adults. L'admiro», ha dit, López que ha signat fins al 2024.

DECISIÓ

«Ha estat un estiu una mica mogut. A principi d'any no m'esperava sortir de l'Espanyol, però després vaig començar a parlar amb diversos clubs d'aquí i de l'estranger. Estava lliure i no volia esperar gaire més. Estava parlant amb diversos clubs quan va aparèixer Quique Cárcel i va contactar amb mi. Em va agradar l'interès i el projecte. De seguida ens vam posar d'acord. També em va trucar el míster. Tot són coses d'aquelles que no se sap per què, però que sents que s'han d'agafar».

POSICIÓ

«Estic obert al que necessiti el míster. Dependrà del sistema. A l'eix m'hi sento còmode i així estem treballant ara. El míster m'ha fet saber que depenent del partit o de l'estructura tàctica podria haver de fer de pivot. Hi estic obert. Vinc a ajudar i aportar el meu gra de sorra».

STUANI

«N'hem parlat, sí. Durant l'últim partit a Montilivi fa un temps ja vam parlar una estona. El primer dia que vaig arribar ho vam tornar a fer. Som dues persones adultes, professionals. Remem en la mateixa direcció i no tenim cap problema. Som dos perfils de jugadors amb molt de caràcter, competitius i allò són estira-i-arronses que hi ha en futbol. Hem passat pàgina i tenim una relació molt bona. Li he recuperat el respecte, sí. Si tots mirem l'hemeroteca, tots canviaríem alguna cosa. L'admiro per tota la seva trajectòria i el que ha aconseguit, sobretot al Girona».