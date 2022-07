El primer rival del Girona a la Lliga, el València va anunciar ahir l’arribada en qualitat de cedit de l’extrem Samuel Lino, procedent de l’Atlètic de Madrid. El brasiler fitxat per 6 milions aquest mateix estiu no té lloc a la plantilla matalassera perquè és extracomunitari i ha trobat destí a Mestalla. Ahir també va quedar encarrilada l’arribada d’Òscar Mingueza al Celta de Vigo des del Barça a canvi de 2’5 milions més un tant per cent el traspàs d’una futura venda. Per la seva banda, el Vila-real va anunciar l’arribada de Kiko Femenías des del Wattford. Mario Gaspar ha fet el camí invers cap a Anglaterra.