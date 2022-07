De mica en mica, el Girona 2022-23 va agafant forma. L’estrena a la Lliga no és tan lluny i a l’equip encara hi falten moltes peces per arribar. Tot i això, dilluns en van caure tres i aquest cap de setmana podria haver-hi més novetats. Contra l’Andorra, els aficionats gironins van poder veure el debut de Valentín Castellanos i d’un Yan Couto, que va ser presentat ahir per segona vegada com a jugador blanc-i-vermell. El brasiler va explicar que tornar al Girona havia estat com «tornar a casa» després d’un any al Braga. També ahir va ser el torn de David López. El polivalent jugador barceloní, que no va jugar contra l’Andorra per precaució, va posar-se per primer cop ahir la samarreta del Girona. «Vinc a ajudar i aportar tot el que pugui», va dir mentre revelava que la trucada de Quique Cárcel i Míchel havien fet que paralitzés tots els contactes amb d’altres clubs (sobretot el Getafe). L’excapità de l’Espanyol també va tancar la polèmica amb Stuani pels episodis de tensió viscuts en els darrers derbis a Cornellà. «N’hem parlat i ho vam tornar a fer el primer dia que vaig arribar. Són batusses que hi ha al camp, res més. Tenim una bona relació. Admiro a l’Stuani per la seva trajectòria i pel que ha fet, sobretot, aquí a Girona», deia López que ha signat per dues temporades amb opció a una altra.

La bona primera experiència de Couto a Montilivi ara fa dos anys (curs 2020-21) va fer que el Girona intentés recuperar-lo el curs passat. No va ser possible perquè l’equip era a Segona i el brasiler, comptava amb propostes més bones d’equips que jugaven a Europa. Al final va acabar cedit al Braga on ha ofert un rendiment notable. Aquest estiu, li han plogut ofertes altres cop, però s’ha decantat pel Girona perquè és casa seva. «El City em va dir que m’ajudaria a triar. Girona és casa meva i ja hi estic adaptat. Era la millor opció i a més a la Lliga. Torno a casa», deia. En aquest sentit, Couto reconeixia que l’experiència a Braga li havia anat d’allò més per «créixer i madurar com a jugador i persona» i també reconeixia que se’n va alegrar molt de l’ascens del Girona contra el Tenerife. «Era un seguidor més».

Pel que fa al rol que li tocarà aquesta temporada, Couto no tem la competència amb Arnau Martínez. De fet, contra l’Andorra, Míchel ja va endarrerir el maresmenc a la posició de central a la segona part coincidint amb l’entrada de Couto al camp. «Amb l’Arnau som amics. Si estem bé tots dos, podem jugar junts. Ja ho havíem fet fa dos anys i podem tornar-hi. Serà cosa del míster», deia. Amb Míchel, de moment no hi ha parlat gaire encara. «Em va dir abans del partit contra l’Andorra que fos natural i que ja aniria agafant conceptes amb el temps».

Pel que s’ha vist a la pretemporada i per com està anant la planificació, el Girona sembla que començarà amb el mateix esquema tàctic de la temporada passada (5-3-2). En aquest sentit, i amb Bernardo amb el genoll masegat, tot sembla indicar que David López tindrà un paper important. El vallesà va reconèixer ahir que des que ha arribat està entrenant en la posició de lliure. «Ara treballo amb la defensa de tres centrals. Al centre de la defensa i em sento còmode. El míster m’ha comentat que té la intenció de canviar l’estructura depenent del partit. Aportaré el meu granet de sorra sempre que pugui», deia. L’excapità de l’Espanyol va explicar durant la seva presentació com a jugador del Girona que va aturar les negociacions amb altres clubs (Getafe) quan va rebre la trucada de Cárcel i de Míchel. «Em va agradar l’interès i el projecte. De seguida ens vam posar d’acord. També em va trucar el míster. Tot són coses d’aquelles que no se sap per què, però que sents que s’han d’agafar».

Pel que fa a la polèmica amb Stuani per les trompades en els derbis a Cornellà (17-18 i 18-19) que van acabar amb el vallesà amb el nas trencat, López va tancar l’assumpte i va revelar que ja havien parlat del tema en l’últim Girona-Espanyol a Montilivi. « El primer dia que vaig arribar vam tornar-ne a parlar. Som dues persones adultes, professionals. Remem en la mateixa direcció i no tenim cap problema. Som dos perfils de jugadors amb caràcter, competitius i allò són batusses que hi ha en futbol. Hem passat pàgina i tenim una relació molt bona. Li he recuperat el respecte, sí. Si mirem l’hemeroteca, tots canviaríem alguna cosa. L’admiro per tota la seva trajectòria i el que ha aconseguit, sobretot al Girona».