Després que contra el Peralada i el Benfica, el Girona jugués sense cap cara nova, dimecres davant l’Andorra a la Vinya, Castellanos i Couto es van estrenar amb la samarreta blanc-i-vermella. L’equip no tornarà a jugar ara fins dimecres a Castel di Sangro contra el Nàpols, en un partit on, si tot va com ha d’anar, Míchel podria disposar d’algun peça més del primer equip. D’una banda, David López ja estarà disponible per jugar i, de l’altra, el club podria tenir tancada alguna incorporació més. En aquest sentit, l’arribada de Rodrigo Riquelme cedit per l’Atlètic de Madrid està tancada des de dimecres, pendent d’uns serrells que ja s’haurien solucionat. Riquelme arribarà a Montilivi cedit, després d’haver renovat amb el conjunt matalasser fins el 2027. Ahir, ja no va desplaçar-se a Noruega amb l’expedició del primer equip que continua la pretemporada a Oslo.

Riquelme podria no ser l’única cara nova d’un cap de setmana que es preveu mogut a Montilivi. En aquest sentit, el club ultima l’arribada del migcampista Yangel Herrera propietat del Manchester City. El veneçolà, de 24 anys, va jugar la temporada passada cedit a l’Espanyol (23 partits i un gol) i coneix bé la lliga d’haver passat també per l’Osca (19-20) i el Granada (20-22). A més a més, també va passar, com Castellanos, pel New York City. Herrera és un perfil de migcentre més posicional, tot i que també té arribada, recuperador, físic i intens. Internacional absolut amb Veneçuela, Herrera és un antic desig de Quique Cárcel que ja l’havia volgut incorporar en l’anterior etapa a Primera i en la primera temporada a Segona després de baixar. Amb el vistiplau de Míchel, Herrera reforçarà un mig del camp on de moment hi són Aleix Garcia i Terrats i al qual encara hi mancarà una altra peça. Cal tenir en compte que Kébé encara en té per uns quants mesos de recuperació al davant, com també a Borja García i Iván Martín. El club no tenca la porta al retorn de Pol Lozano, tot i que cada cop és més improbable. Si finalment es concreta l’operació, que està més que encarada, Herrera serà el segon jugador que arriba a Montilivi en qualitat de cedit pel Manchester City després de Couto. Castellanos ha aterrat al Girona cedit pel New York City, del mateix grup. A part d’Herrera i Riquelme, el club continua treballant per accelerar els moviments per incorporar un porter i un davanter en els pròxims dies.