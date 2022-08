Rodrigo Riquelme ja és jugador del Girona, club que aquesta mateixa tarda n'ha anunciat la seva cessió fins al final de temporada. El futbolista, de 22 anys, és propietat de l'Atlètic de Madrid i pot fer d'extrem i mitjapunta. Ve de signar un molt bon curs al Mirandés, a Segona, equip amb el qual va disputar 39 partits, marcant 8 gols i donant 12 assistències.

Es tracta de la quarta cara nova d'aquest estiu a Montilivi, després de les arribades de Taty Castellanos, David López i Yan Couto. La intenció és que Riquelme debuti aquest dimecres en l'amistós contra el Nàpols a Itàlia.

La seva no serà l'única novetat d'aquests dies, perquè el Girona també ha arribat a una entesa amb el Manchester City per aconseguir la cessió del migcampista Yangel Herrera. Aquesta operació, això sí, encara no s'ha fet oficial.