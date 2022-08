Amb un tuit, breu i sense massa text, el Girona encetava el passat mes de juliol anunciant quins jugadors acabaven contracte i, per tant, feien les maletes. Entre ells, Jairo Izquierdo i David Juncà. Precisament els dos futbolistes que, al llarg de la temporada, s’havien disputat la banda esquerra. Tanmateix, el seu vincle amb l’entitat de Montilivi s’acabava el 30 de juny i a cap dels dos se’ls va assegurar la seva continuïtat. Jairo ha acabat fitxant pel Cartagena, mentre que Juncà encara rumia què fer, tot esperant aquella proposta que l’acabi de convèncer. Sense un ni tampoc l’altre, és evident que el club s’ha passat tot aquest últim mes intentant reforçar aquella posició, orfe d’especialistes. Sí, ara hi juga Valery, l’encarregat d’ocupar el carril en els decisius partits de play-off amb el Tenerife. Però és evident que, com a mínim, es tancarà un fitxatge que serveixi per tranquil·litzar Míchel en aquest aspecte. O dos, si arriba la possibilitat.

El càsting fa temps que està obert i de mica en mica hi ha anat sumant candidats. El més recent és Miguel Gutiérrez. Té 21 anys, pertany al Reial Madrid i reuneix característiques que el converteixen en un futbolista molt prometedor. Ara bé, Carlo Ancelotti no el contempla per al primer equip (acumula 10 partits amb els grans en els últims cursos) i des del Bernabéu s’ha decidit buscar una fórmula que ajudi al jugador a créixer, sense perdre-li mai la pista pensant que pugui explotar el dia de demà.

De pretendents en té un bon piló. El Girona ha sigut intel·ligent i ha sabut jugar les seves cartes. Les negociacions estan en dansa, hi ha bona sintonia, però des del seu entorn s’assegura que encara no hi ha res tancat. El jugador té contracte amb el Madrid fins al 2024 i el que es vol fer és vendre’n el 50% dels seus drets futbolístics i afegir-hi una opció de recompra. Des de Montilivi no es podia competir amb altres clubs si s’hagués tractat d’una cessió, però en aquest cas hi pot tenir molt a dir si la meitat dels seus drets acaben en mans del City Football Group. A Gutiérrez li fa patxoca el projecte que se li ha presentat i signar pel Girona ho veu amb bons ulls. De la mateixa agència de representació és Javi Hernández, un lateral esquerre que també pot fer de central i per qui fa setmanes que es negocia. En aquest cas, però, el Leganés demana massa diners. Ara per ara, molt més a prop està Miguel Gutiérrez de vestir de blanc-i-vermell.