Perdre contra el Nàpols és una possibilitat ben real per al Girona, que acaba de pujar a Girona i aquesta tarda s'ha enfrontat a un rival de primer nivell, un històric que col·lecciona participacions a Europa i disposa de futbolistes contrastats. És just el que ha acabat passant al Teofilo Patini de Castel di Sangro, d'on l'equip marxarà amb una derrota a la maleta (3-1), però també amb sensacions positives perquè durant una bona colla de minuts, ha ofert arguments per a l'optimisme. Sobretot al segon temps, quan Samu Saiz i Taty Castellanos han coincidit a la gespa.

Un i altre han fabricat el gol de l'empat, amb una desena de minuts disputats de la represa, en una combinació brillant i alhora productiva. L'assistència del 10 ha tingut tanta qualitat com la rematada, tocant la pilota de manera suau amb la punta del peu, de l'argentí. Castellanos ja duu dos gols en dues aparicions. Aquesta jugada ha servit per igualar la diana inicial de David López en pròpia porteria. Debutava l'ex de l'Espanyol, absent contra l'Andorra uns dies enrere, i ha patit de valent intentant aturar les arribades d'un Nàpols que disposa de qualitat (Lozano) i potència (Osimhen) a la seva davantera. El central ha desviat en última instància una centrada que es colava a la seva pròpia porteria.

Ha sigut l'únic gol d'un primer acte bastant equilibrat, amb poques arribades i amb alguns detalls de Rodrigo Riquelme, que s'ha estrenat. No ho ha fet pas Yangel Herrera, una de les altres cares noves de l'estiu. L'altre nom propi ha sigut el del porter Juan Carlos, que ha combinat errades a l'hora de combinar amb aturades de mèrit. Un còctel que es repeteix any rere any.

El descans ha servit perquè Míchel experimentés. Ha variat el dibuix, ha canviat les peces, i a la gespa hi han saltat Samu Saiz, Yan Couto i Castellanos. Aquest últim ha empatat poc després que Juan Carlos salvés un gol cantat d'Osimhen i que el xut del georgià Kvaratskhleia no entrés per ben poc. La millora del Girona ha sigut evident. Amb l'1-1, la pilota ha sigut seva i no ha caigut el segon de miracle. En una acció llarga i elaborada, Couto ha xutat al pal. La resposta, un cop amb la testa del sempre perillós Osimhen al travesser.

Podia passar qualsevol cosa, però les badades al darrere han sigut determinants. I fallar contra rivals d'entitat es paga molt car. Un bon aprenentatge pel que li ve aquesta temporada al conjunt de Míchel, que ha encaixat dos gols consecutius. Petagna, que acabava d'entrar, ha fet el 2-1 amb un cacau creuat a passada de Zerbin, agafant per sorpresa els centrals. I un instant després, l'àrbitre ha xiulat un penal més que dubtós que ha transformat Kvaratskhelia. Aquí s'ha acabat el partit. Els minuts que restaven han servit per veure en acció als joves Joel Roca o Àlex Sala, i per emportar-se un bon ensurt quan Aleix Garcia, just abans del xiulet final, s'ha quedat estès a la gespa.

Aquest dissabte, a Palamós i contra el Bolívar d'Àlex Granell, torn per a una nova prova d'aquesta pretemporada. La penúltima, coincidint amb la celebració del Trofeu Costa Brava.

FITXA TÈCNICA

NÀPOLS: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Politano, Osimhen i Lozano. També van jugar: Kvaratskhelia, Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera, Demme, Zielinski, Zerbin, Elmas, Petagna, Costanzo.

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, David López, Juanpe, Valery, Terrats, Aleix Garcia, Ureña, Riquelme i Stuani. També van jugar: Samu Saiz, Taty Castellanos, Yan Couto, Àlex Sala, Joel Roca, Pau Víctor.

GOLS: 1-0, David López, pròpia porteria (min. 26); 1-1, Taty Castellanos (min. 56); 2-1, Petagna (min. 78); 3-1, Kvaratskhelia, penal (min. 79).

ÀRBITRE: Juan Luca Sacchi (italià)

ESTADI: Teofilo Patini, a Castel di Sangro (Itàlia)