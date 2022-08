Va arribar sense fer soroll i se’n va de la mateixa manera. Adrià Ortolá, un any i mig després, i amb sis partits oficials disputats, deixarà el Girona per provar sort en un altre club. No compta per a Míchel Sánchez, que li va donar l’alternativa a principis del 2022, però que no hi ha acabat de confiar i encara menys després del salt a Primera. Amb el canvi de categoria, l’entrenador vol reforçar la porteria i considera que Ortolá no és l’indicat per competir amb Juan Carlos Martín, qui sí té un lloc assegurat. Tenia encara contracte fins al 2023, però això no ha impedit que s’obrís la porta de sortida.

Clara declaració d’intencions la de Míchel, que ha convocat per a la cita d’avui contra el Nàpols a Castel di Sangro (18:30 h/Esport3) Juan Carlos i el jove Lluc Matas, que podria debutar sota pals. Ni rastre d’Ortolá. Tampoc dels lesionats Bernardo Espinosa, Borja García, Iván Martín, Ibrahima Kébé i d’un Ricard Artero que pateix un problema a l’adductor dret que el tindrà de baixa unes dues setmanes, pel que es perdrà el debut contra el València de la setmana vinent a Mestalla. A la convocatòria hi apareix David López, que encara no s’ha estrenat. Sí que han jugat Taty Castellanos i Yan Couto. També debutaran Riquelme i Yangel Herrera. Marxa Ortolá i per tant, es necessita porter. Més d’una opció al damunt de la taula. Agrada i molt Álvaro Fernández, de 24 anys. Propietat de l’Osca, té contracte en vigor per dues temporades més i per tant, si se’l vol fitxar tocarà rascar-se la butxaca. Es demanen uns dos milions d’euros. Una bona alternativa però cara, tenint en compte l’economia del Girona. D’altres equips el tenen a la seva agenda i per tant, la possibilitat de venir a Montilivi no és l’única que té al damunt de la taula. També apareix Kiko Casilla com un dels candidats. Més veterà i amb una àmplia experiència a Primera, acaba de rescindir del Leeds, tot i que els últims mesos els havia viscut, cedit, a l’Elx. En els propers dies, Cárcel i companyia esperen resoldre aquest tema per arribar a València amb la porteria coberta.