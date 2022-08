El Girona va cremant etapes en aquesta pretemporada i afina la seva posada a punt quan queda poc més d'una setmana per inaugurar el curs a Mestalla. L'equip, en construcció perquè encara s'han de tancar cinc o sis cares noves, s'enfrontarà demà al Bolívar a Palamós i diumenge al Saragossa, en aquest cas a La Vinya. D'això i més n'ha parlat el seu entrenador, Míchel Sánchez, qui ha passat revista a l'actualitat del seu vestidor. Entre d'altres coses, ha assegurat que tots els futbolistes que a dia d'avui formen part de la primera plantilla està previst que es quedin i, per tant, que no canviïn d'aires abans que s'acabi el mercat d'estiu.

Estat físic i anímic de l'equip

"El veig bé. L'equip està preparat. Evidentment els jugadors nous que han arribat necessiten un procés d'adaptació i entendre la idea sobre la qual treballem, però tenim una base sòlida, amb seguretat i confiança que en només uns dies, a València, estarem totalment al cent per cent per competir. Estic content amb la pretemporada fins ara i per com està funcionant el tema dels fitxatges".

Posicions que s'han de reforçar?

"Els partits de pretemporada serveixen per, primer, exposar-nos al que volem. I dins la competició on ens podem trobar i en quins aspectes hem de millorar. Contra Benfica i Nàpols hem patit en alguns moments. El jugador té una idea interioritzada, la de ser agressius i anar a la pressió, i hem d'ajustar-nos. Durant la competició no ho podem obviar. Estic content perquè l'equip creu en aquesta idea i els jugadors més veterans, els que porten més temps, la tenen interioritzada. A nivell de fitxatges falten encara cinc o sis reforços per venir. Anem bé, amb confiança amb la feina que estem fent. Quines posicions? La porteria és evident perquè ha marxat Ortolá, a qui li vull agrair que fos una part important la temporada passada. Com tots els jugadors, agrair-los el dia a dia i per la feina feta. Juncà, Jairo, Nahuel, Darío... No em vull deixar a ningú, però tots ells. Ser un equip ens va fer forts. Seguint amb els reforços, també el lateral esquerre perquè només hi tenim en Valery si fa de carriler, mentre que en defensa de quatre gairebé a ningú, només posar-hi l'Arnau a l'altra banda. Al mig del camp poden venir una o dues peces més. Potser a dalt, un atacant més, que pot ser un punta o que apareixi per banda. Amb això donaríem per tancada la plantilla. Però estem per competir ja".

Falta experiència?

"No. Necessitem jugadors que ens facin millors, que ens facin créixer, i que entenguin la filosofia que estem portant en el club i en el grup City. No li tinc respecte a la categoria ni a l'experiència de la categoria. Li tinc respecte al futbol i a la seva exigència. Tenim molt bons futbolistes i sé el nivell que em pot donar, per exemple, Yan Couto. Amb Yangel dic el mateix. O Taty. Tots els jugadors ens donaran i ens faran millors. Els que vinguin i els que ja tenim. No em fa por a l'experiència de la categoria".

Com estan els lesionats?

"Tots ells estan descartats pel primer partit de Lliga: Bernardo, Ibra, Borja i Iván no arribaran a temps per València. Algun d'ells té més o menys temps de baixa que ha de complir. A curt temps el que està clar és que no hi haurà cap d'ells a disposició. Són jugadors importants però tenim en compte aquestes posicions a l'hora de reforçar-nos".

Hi haurà sortides?

"A dia d'avui, excepte alguna sorpresa, nosaltres comptem amb tots. Potser alguns dels joves com ara Monjonell o Sala, si no tenen minuts de joc o creiem que ho tindran més complicat sortiran cedits. Però tots aquells que són jugadors al cent per cent de la plantilla, estic convençut que continuaran".

Óscar Ureña té opcions d'estar al primer equip?

"Ell, Artero, Joel Roca... són jugadors molt joves, que han d'estar a prop nostre. Que juguin a Tercera es pot dir que és una categoria menor, però per a mi no ho és. Fins ara estan oferint un molt bon rendiment. Egoïstament puc pensar que s'haurien de quedar. Estic també obert a la possibilitat que el club em digui que el jugador ha de marxar a un altre lloc i tenir més minuts. Però penso que també poden treballar cada dia amb nosatres. A més a més hi ha el filial. No hem pres cap decisió en aquest aspecte. A dia d'avui, tots ells són jugadors que hi comptem per al primer partit de Lliga".

El partit amb el Bolívar

"Esperem que la gent vegi una millora respecte els primers partits de pretemporada. Exposar la nostra idea de joc, seguir treballant amb ella per arribar en les millors condicions possibles a la Lliga. És clar que la càrrega d'entrenaments pot suposar que el jugador no arribi al seu màxim nivell, però sí que necessitem aquest patiment, que entenguin la idea perquè a València patirem. Vull posar el jugador al límit. Volem pressionar a dalt, tenir la pilota i mirar cap endavant. Espero que l'afició se senti reconeguda per nosaltres i que l'estil enganxi. Que puguin estar orgullosos de nosaltres".

Els minuts al cap de setmana

"Els jugadors més importants, entre cometes, aquells que tenen ja la situació per contracte de ser del primer equip, jugaran 90 minuts independentment del partit que sigui (Bolívar o Saragossa). Però no tenim 22 futbolistes professionals. Serà el torn llavors pels nanos, que demostrin el nivell. Farem dos equips gairebé, tot i que algun jugador apareixerà en els dos partits, com ara Yangel, qui té el major dèficit d'entrenaments".