Un mercat que encara espera força moviments i més d’un gir de guió

És l’exercici habitual de l’estiu, quan el setembre es va acostant, encara que sigui de lluny i sense fer soroll. S’ha d’anar mirant, de tant en tant, quins són els fitxatges inscrits a LaLliga. Pas necessari per comprovar quin club va per feina i quin s’espera fins a darrera hora. Per respirar amb tranquil·litat o per posar-se nerviós, depenent de quina sigui la bufanda que cadascú porti penjada al coll. A Montilivi es va predir un estiu llarg i potser així serà, però de mica en mica les cares noves han anat caient. D’incorporacions, almenys ara per ara, només hi ha una d’inscrita. Es tracta de David López, l’únic jugador que ha arribat en propietat. Cap problema, perquè es farà el mateix amb els cedits: Riquelme (Atlètic) i el trident del City Football Group format per Taty Castellanos, Yan Couto i Yangel Herrera. Els buits es comencen a omplir, però de feina n’hi ha encara. De dies per fer-la, també. Arribades i també sortides. El mercat es mou, les operacions estan en marxa i els girs de guió poden agafar a més d’un per sorpresa.

Amb Edu Expósito, compàs d’espera. I un sac de paciència. Pel club i sobretot pel futbolista, que té ganes de resoldre, d’una vegada per totes, la seva situació. Té contracte amb l’Eibar, que no el vol deixar sortir així com així. Demana diners per obrir-li la porta, i no pas pocs. El Girona s’hi ha interessat, fa dies que hi manté converses i ha fet alguna proposta. De moment no s’ha pogut avançar. S’hi ha sumat algun club més, com ara l’Elx, però el jugador, si pot triar, té clar que prefereix acabar jugant a Montilivi. De moment, però, res es mou. Un altre nom propi és el d’Abde, extrem del Barça. Sense lloc a la primera plantilla, des del Camp Nou no se’l vol perdre de vista i és per això que se li renovarà el contracte fins al 2026, pas previ a cedir-lo a un equip de Primera. S’hi han interessat l’Osasuna, Rayo, Elx i el propi Girona. Serà el futbolista el que decidirà i una de les condicions del club blaugrana és que el club que l’aculli li pagui tota la fitxa o, almenys, bona part d’ella. Abde té tirada per anar a Pamplona, però el que vol sobretot és jugar i amb Míchel podria tenir més opcions. Continuen obertes les negociacions per reforçar la banda esquerra: Sergio Gómez (Anderlecht, però fitxant pel City i arribant cedit) i Miguel Gutiérrez (Reial Madrid). Fins i tot no es descarta lligar Óscar Melendo. Ho tenia gairebé fet amb l’Elx, però a l’hora d’ultimar les condicions econòmiques totes dues parts han topat i l’operació s’ha congelat. Cárcel no li perd la pista.