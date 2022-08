El Girona ha anunciat aquesta tarda la sisena cara nova d'aquest estiu. Es tracta de Miguel Gutiérrez, que arriba procedent del Reial Madrid i que signa per a les properes cinc temporades (fins al 2027). Es tracta d'un lateral esquerre de clara vocació ofensiva. Un futbolista amb molta projecció i que, sense cabuda en el primer equip blanc, espera guanyar protagonisme i experiència a Montilivi.

Té 21 anys i, a banda de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció espanyola, també ha debutat a la Primera Divisió amb el conjunt madridista i a la Lliga de Campions. Carlo Ancelotti, però, no hi acaba de comptar i el club, sense la intenció de perdre'l de vista, ha acabat venent el 50 per cent dels seus drets al City Football Group. Seduït pel projecte que se li ha presentat, ha optat per acceptar la proposta del Girona. Ja ha treballat sota les ordres de Míchel Sánchez i aquest cap de setmana debutarà, ja sigui demà coincidint amb el Trofeu Costa Brava o diumenge, contra el Saragossa a La Vinya.