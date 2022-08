El Girona ha tancat la pretemporada i ho ha fet amb un empat contra el Saragossa (1-1) menys de 24 hores després d'enfrontar-se al Bolívar a Palamós. Míchel ha hagut de fer mans i mànigues per quadrar els minuts del seu equip, que ha evidenciat, sobretot en els darrers minuts, que les cames pesen després de l'esforç d'aquest cap de setmana. Eugeni ha obert la llauna amb un golarro de falta just abans del descans, mentre que Riquelm Riquelme, amb avantatge, ha xutat des d'una trentena de metres i l'ha superat amb un remat suau. e, un dels més destacats, ha posat les taules a un quart d'hora del final.

El matx ha servit per evidenciar que Yangel Herrera encara està molt lluny del pic de forma ideal per competir, per corroborar que Riquelme pot ser un jugador molt vàlid aquesta temporada, per tornar a veure en acció els més joves i per celebrar el debut del porter Lluc Matas, protagonista en el tram final posant una molt bona mà davant el xut creuat de Puche.

Molt intens s'ha mostrat el Saragossa, que ha fet jugar una bona colla de jugadors contra un Girona que, tot i presentar de nou una barreja de joves i futbolistes del primer equip, ha tingut més la pilota i ha comptat amb bones oportunitats. Només començar, Stuani no ha marcat de miracle amb un remat que ha llepat el cal mentre que Riquelme, al 34, ho ha provat sense sort després de fer una sotana a un rival. Poc abans Míchel ja havia variat el sistema després de canviar Yangel Herrera, que només ha jugat 27 minuts. Al descans, però, s'hi ha arribat amb 0-1 perquè Eugeni s'ha inventat un gran llançament de falta a l'escaire esquerre impossible per a Matas.

Han entrat Almansa i Joel Rocas aprofitant el temps de descans i el Saragossa ha anat guanyant metres al segon temps, però sense concretar arribades amb cara i ulls. Més tard ha saltat Ureña a la gespa, un autèntic corcó, i llavors s'ha recuperat el dibuix habitual, amb tres centrals i dos carrilers. Roca ha provat un xut tímid a les mans de Cristian, la prèvia del gol de l'empat. Una mala passada enrere d'un futbolista visitant ha deixat la pilota morta, amb metres per endavant i Cristian Álvarez ha sortit a la desesperada i a destemps.

Ja al final, bogeria. Hauria pogut caure el gol a banda i banda. David López, de cap, ha fet lluir el porter i Pau Víctor l'ha tingut en el darrer sospir. Pel Saragossa, Lluc Matas ha evitat el segon amb una excel·lent mà abans que Mollejo xutés massa desviat.

GIRONA: Lluc Matas, Arnau, Santi Bueno, Biel Farrés, Terrats, Miguel Gutiérrez, David López, Yangel Herrera, Aleix García, Riquelme i Stuani. També van jugar: Pau Víctor (min. 27), Joel Roca (min. 46), Almansa (min. 46), Ureña (min. 67), Àlex Sala (min. 82).

SARAGOSSA: Cristian Álvarez, Fran Gámez, Lluís López, Jair, Chavarría, Manu Molina, Jaume, Eugeni, Vada, Bermejo i Narváez. També van jugar: Puche (min. 66), Francho (min. 66), Giuliano (min. 66), Frances (min. 66), Mollejo (min. 66), Nieto (min. 66), Petrovic (min. 79), Larra (min. 79).

GOLS: 0-1, Eugeni (min. 45); 1-1, Riquelme (min. 73).

ÀRBITRE: Salvador Morros Monje. Ha amonestat Fran Gámez (min. 35), Stuani (min. 65), Puche (min. 70).

ESTADI: Camp d'entrenament de La Vinya.