Adrià Ortolá ja ha trobat equip després que pocs dies enrere rescindís el contracte que l’unia amb el Girona. El porter se’n va a jugar a la segona divisió de Bèlgica i ho farà defensant els colors del KMSK Deinze. Ha signat per una temporada amb una altra d’opcional. D’un que ha marxat a dos que no vindran pas a Montilivi, tot i que els seus noms s’han vinculat, i no pas poc, amb el club català. Óscar Melendo, per qui s’havia negociat, ha arribat finalment a una entesa per convertir-se en nou jugador del Granada, rebutjant la possibilitat d’anar a l’Elx i al propi Girona. Tampoc sembla que vindrà el lateral esquerre Javi Hernández, del Leganés, per a qui el Rayo Vallecano pagarà una xifra al voltant dels dos milions d’euros.