Aquesta mateixa setmana, el Girona torna a la Primera Divisió i estrena la temporada al camp del València. L’ambient serà hostil per començar però des del club s’intenta que l’equip no estigui sol. És per això que ahir es van posar a la venda les entrades per a la cita d’aquest diumenge, 14 d’agost, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Cada localitat visitant té un preu de 25 euros i estarà a disposició dels socis, única i exclusivament, fins demà a les dues de la tarda. Només es podrà comprar una entrada per persona. Si no s’esgoten, la venda s’obrirà al públic en general durant 24 hores més, fins el dijous a les dues. A més a més, tots aquells aficionats que ho desitgin podran reservar una plaça en l’autobús que sortirà, rumb a València, des de Girona a les nou del matí i tornarà un cop acabi el partit. El preu és de 40 euros.