Rodrigo Riquelme ha necessitat ben poc per demostrar l'immens talent que té. Les aparicions d'aquesta pretemporada li han servit per agafar minuts, rodatge, i alhora per corroborar per què el Girona ha apostat fort per un futbolista "jove, amb projecció i talent", com l'ha definit el president Delfí Geli. Ha sigut aquest mateix migdia, a Montilivi, en l'acte de presentació del jugador, cedit per l'Atlètic de Madrid fins al final de temporada. Riquelme, amb un grapat de propostes al damunt de la taula, s'ha deixat seduir pel projecte i l'ambició que li va presentar el club. De 22 anys i amb només uns minuts a Primera en el seu currículum, viurà el seu primer curs a l'elit, en el qual es podrà enfrontar a l'Atlètic ja que la cessió no inclou l'anomenada "clàusula de la por".

Per què Girona? "Em va agradar molt el projecte, el que em van presentar en Quique (Cárcel) i també l'entrenador. Vaig rebre la seva confiança des del principi. És cert que vaig tenir diverses opcions al damunt de la taula per canviar d'aires, però com he dit em va convèncer el projecte del Girona. Ja em va tocar patir aquest equip la temporada passada quan jugava al Mirandés. Llavors ja em va agradar el que proposava al damunt del terreny de joc. Vaig creure que aquí seria el lloc on millor encaixaria, per la seva forma de jugar i d'entendre el futbol que té el seu entrenador" Com arriba a l'inici de Lliga? "Em veig bé, molt motivat. Com ho està també tot el grup. Crec que aquesta pretemporada hem treballat bé. Des del primer moment, l'ambient de treball ha sigut molt i molt bo i això és idoni perquè les coses funcionin. Jo aportaré el que pugui, intentaré donar el màxim de mi per tornar d'aquesta manera tota la confiança que el club ha dipositat en mi. Aquest és el meu principal objectiu" Millor posició al camp "Tinc la virtut que puc jugar en qualsevol zona d'atac, però jo ho faré allà on em posi l'entrenador, intentant sempre jugar el millor possible. Sí que és veritat que allà on més còmode em trobo és quan actuo en el perfil esquerre, però repeteixo: qualsevol posició serà bona per a mi". Golejador i assistent "Soc un futbolista que s'associa molt bé. És cert que la faceta golejadora no és el meu fort, però trobo que l'any passat vaig deixar clar que puc ser un jugador molt important en la zona d'atac, sobretot quan m'associo amb els meus companys. Em sento molt còmode donant gols. És clar que, com li passa a qualsevol, m'agrada també veure porteria. Tot i que tampoc li dono més importància de la que realment té. Faré el que sigui necessari per ajudar l'equip a guanyar els partits, això és el que realment importa". Objectius del Girona "Durant aquestes setmanes el que he vist és a un grup ambiciós i això és el que se'm va transmetre, des de la direcció esportiva, en un primer moment. Que hi ha un equip amb molta ambició. Això és un dels aspectes que em van cridar l'atenció i que més em va agradar. El club vol aconseguir coses. Al vestidor parlem d'anar sempre a competir, d'anar a guanyar tots els partits. Jo, veient tot això, crec que podem fer moltes coses aquest any".