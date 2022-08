Vagi com vagi la cosa diumenge, el Girona ni de bon tros viurà sol el seu retorn a la Primera Divisió. A l’estadi de Mestalla hi jugarà, pel cap baix, amb un mínim de 500 aficionats a les graderies donant-li suport. El club va explicar ahir al migdia que s’havia esgotat el mig miler d’entrades que els havia fet arribar el València pel partit que servirà per obrir la temporada pel conjunt de Míchel Sánchez. L’entitat s’havia plantejat fins i tot obrir el termini fins demà més enllà dels socis, però no va ser necessari ja que la resposta dels aficionats ha sigut excel·lent. A aquests 500 seguidors se’ls sumaran tots aquells que comprin l’entrada pel seu compte. La data, un diumenge abans d’un dia festiu al bell mig de l’agost, i una distància no massa considerable, farà que l’equip compti amb un bon suport a la graderia.