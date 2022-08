El Girona s'estrena amb una derrota a Mestalla (1-0)

El Girona s'ha estrenat aquest vespre a Primera Divisió amb una derrota per la mínima davant el València (1-0). Un gol de penal de Soler abans del descans ha condemnat en el primer partit de la temporada als de Míchel Sánchez, que han anat de més a menys donant ales als de Gennaro Gattuso. L'expulsió de Cömert a l'inici de la segona part podria haver canviat l'escenari, però els gironins no han sabut aprofitar l'avantatge numèric.

Míchel ha apostat pel sistema de sempre, el que tant caracteritza al Girona, però amb cares noves. Juan Carlos s'ha mantingut a la porteria, Couto i Valery s'han situat als carrils; Santi Bueno, David López i Juanpe, a l'eix de la defensa; Aleix Garcia i Terrats al mig del camp; i Samu Saiz i Riquelme per darrere Taty Castellanos. Les absències de Stuani i Arnau, tots dos a la banqueta, han estat les més destacades.

La proposta del tècnic ha estat valenta des de l'inici. Només començar David López ha gaudit d'una oportunitat d'or, quedant-se amb la mel als llavis després de no aconseguir engaltar una centrada de falta d'Aleix Garcia amb intervenció de Juanpe inclosa per baixar la pilota amb el cap. Era el minut 3. Els gironins anaven aproximant-se a la porteria de Mamardashvili, tot i que la possessió la tenia el València i podia generar perill del no-res. També l'ha tingut Taty, arran d'una centrada de Couto a l'àrea, però no hi ha arribat per poc -com tampoc Terrats. A mesura que s'apropava la mitja part, el Girona ha fet un pas enrere cometent errades clamoroses i pèrdues innecessàries. En conseqüència, el conjunt ché s'ha animat i l'ha fet patir de valent. Tant, que Soler ha avançat el seu equip per un penal de Valery al minut 46.

Tocaria buscar la remuntada a la represa. I aprofitar l'avantatge que ha donat l'expulsió de Cömert amb vermella directa per una dura entrada a Taty després de la ràpida intervenció del VAR per rectificar la groga que havia mostrat en primera instància Figueroa Vázquez al suís (min. 52). Stuani ho ha intentat amb una rematada que ha sortit a fora. Més a prop hi ha estat Aleix Garcia, topant amb un Mamardashvili immens per desviar el seu cacau. Tret d'un xut de Castillejo, els de Gattuso no han inquietat Juan Carlos. El Girona, però, no ha estat capaç de trobar l'encert en els metres finals.

FITXA TÈCNICA

València: Mamardashvili, Correia, Cömert, Diakhaby, Jesús Vázquez (Lato, min. 73), Soler (Foulquier, min. 63), Guillamón, Musah, Castillejo (Nico, min. 73), Lino (Maxi Gómez, min. 73) i Hugo Duro (Mosquera, min. 53).

Girona: Juan Carlos, Couto (Arnau, min. 82), Santi Bueno, David López (Stuani, min. 62), Juanpe, Valery (Miguel, min. 62), Aleix Garcia, Terrats (Yangel Herrera, min. 74), Samu Saiz (Ureña, min. 61), Riquelme i Taty Castellanos.

Gols: 1-0, min. 46: Soler de penal.

Àrbitre: Figueroa Vázquez (comitè andalús). Ha amonestat Correia, Jesús Vázquez (València); Couto, Samu Saiz, Valery (Girona). Ha expulsat Cömert amb vermella directa (València).

Estadi: 39.359 espectadors a Mestalla.