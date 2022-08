El Girona va encetar ahir a Mestalla la seva quinzena temporada a la Lliga de Futbol Professional, totes elles de manera ininterrompuda. Una dada que ja per si sola hauria de parlar de la importància del conjunt i del club gironí en aquesta última dècada i mitja, sobretot si mirem altres ciutats que, en tot aquest temps, s'han quedat pel camí i han desaparegut de l'elit del futbol.

Que aquestes quinze temporades s'estrenessin ahir jugant a Primera és un factor més de la satisfacció que han de tenir els seguidors gironins. Bé és veritat que, d'aquests quinze anys, dotze han estat a Segona i només tres a Primera, però, de la mateixa manera, també cal valorar que el Girona cal considerar-lo, malgrat els seus més de noranta anys de vida, com un equip jove en aquestes categories, ja que mai abans hi havia estat amb tanta assiduïtat.

De fet, si parlem de la Lliga de Futbol Professional, cal tenir clar que el Girona en pot comptabilitzar ja setze, perquè, passi el que passi aquest any, seguirà essent-hi en una de les dues màximes categories.

Si ens hem de centrar específicament en aquest debut, pocs seguidors del conjunt gironí deuen estar avui massa satisfets ni del joc ni, per suposat, el resultat. L'equip de Míchel no va inquietar gens la porteria local, fet que es va convertir en el gran punt negre d'aquesta primera jornada. Però carregar ara les tintes sobre aquest fet seria precipitat i molt equívoc, ja que l'equip de Montilivi acaba d'aterrar a Primera i necessitarà algunes jornades per afiançar-s'hi. No cal oblidar que Míchel encara no té tots els cromos del seu àlbum particular.

Després d'això, posar massa pressió en els dos partits consecutius que el Girona haurà de jugar ara a casa tampoc seria una bona tàctica. Ja serem a temps de fer una primera valoració quan la Lliga s'aturi a mitjan novembre, perquè si les coses han funcionat, la puntuació ho dirà, i, si no, hi haurà temps d'arreglar-ho després del mundial.

Per tant, de moment, paciència i confiança!