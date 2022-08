Perdre a Mestalla entrava en els plans. Era una possibilitat. És clar que el vestidor del Girona volia tornar a Primera per la porta gran, però per guanyar al València cal fer les coses molt bé i ahir la imatge no va ser, precisament, la millor. Míchel Sánchez era el primer que ho reconeixia. «No m’ha agradat l’equip», se sincerava, per acabar-ho de rematar: «És un bany de realitat». Va lamentar la manca de ritme, d’agressivitat i determinació i va trobar a faltar fer un pas endavant en moments determinats. «Som millors del que hem demostrat», asseverava l’entrenador, qui va recordar que el club encara té dies per davant per reforçar la plantilla amb cares noves. Això sí, va voler deixar ben clar que la manca de fitxatges, ni de bon tros, ha de servir com a excusa per explicar l’1-0 definitiu.

«Ens ha faltat donar-li ritme perquè el joc ha sigut molt lent. També una mica més d’intenció en els duels. Riquelme i Óscar (Ureña) han sigut potser els que més ho han intentat. Ens ha faltat això: més determinació en la circulació, anar cap endavant, fer-ho de veritat, amb agressivitat. Ells han defensat bé els espais. Ha mancat velocitat. He posat dues puntes per fixar a un parell de jugadors o tres, anar per fora i centrar. Però no hem fet bé el joc de costat a costat i les centrades no han tingut perill».

«Les categories hi són per alguna cosa. És un bany de realitat, però érem conscients de la realitat. El València és un club gran que ens havia d’exigir molt. No ens ha sortit el partit que volíem. Però és veritat que a la primera part, si no és pels errors i les pèrdues, no he vist una gran dificultat en el nostre posicionament. No ens estaven desbordant. No veia situacions de perill en contra. Això ho seguirem tenint. Ens cal més determinació. Donar quatre o cinc passades més a camp rival i poder equilibrar».

«Això no té res a veure amb els fitxatges. No hem sigut l’equip agressiu que hem de ser i a Segona ja ens va passar en algunes ocasions. Hem de tenir més determinació en la circulació. No hem sigut agressius. No m’ha agradat l’equip, aquesta és la realitat. A cap aficionat del Girona li ha agradat l’equip avui. Necessitem donar-li la volta al a situació a partir de demà. Som un equip molt millor del que hem demostrat. I no és pels fitxatges. Si han de venir és perquè necessitem a més jugadors. De futbolistes en teníem suficients per fer millor les coses i no hi ha cap excusa en això, de veritat».

«El col·legiat m’ha dit que Valery s’ha jugat i no sé si li ha donat o no al braç. Tot i això, crec que aquesta acció no ha influït en el resultat. El València ha merescut la victòria i nosaltres no. La targeta vermella sí que és clara veient les imatges perquè l’entrada és perillosa».

«Les pèrdues han sigut des del principi el que ens ha condemnat. No hem tingut el dia. Sí que la reorganització defensiva ha sigut bona, però hem de ser més agressius, sobretot en la circulació de la pilota. Hem posat Riquelme a l’esquerra i Ureña a la dreta buscant més equilibri tot i que no l’hem acabat d’aconseguir. No hem tingut el dia».

«Aquest és el nostre escenari actual i ens l’hem guanyat. També jo vull reivindicar-me en el pla individual perquè les meves temporades a Primera no han sigut bones. Vull fer un gran any i aquesta és la meva il·lusió. El sostre de cada futbolista està en el seu treball dia a dia. Si ens quedem només amb el resultat, no ens donarà temps a créixer i el que hem de fer és precisament això, créixer. Estic convençut que tots els nostres jugadors plantaran cara i competiran bé a la Primera Divisió».