El trampolí ideal per fer el salt a la Primera divisió

Ja n’hi ha hagut d’excepcions, és clar. Sempre. Però darrerament, és habitual veure com la canalla puja amb força i treu el cap amb el primer equip del Girona. Fan elevar la qualitat dels entrenaments, completen les convocatòries i, si hi ha sort, se’ls dona l’alternativa a la gespa. N’hi ha d’arreu. També d’aquí, de casa nostra. L’aposta és clara i els recursos s’han multiplicat en els darrers anys perquè aquesta situació passi de ser anecdòtica a habitual. Es van donar minuts a la Copa del Rei i també a la Segona Divisió. Ara, amb el salt de categoria, la filosofia no ha canviat gens ni mica. Diumenge, a Mestalla, a Míchel Sánchez no li va tremolar el pols i va decidir que calia sacsejar-ho tot plegat perquè l’equip no se’n sortia. Va entrar Òscar Ureña, empordanès. S’estrenava així a la Primera Divisió per fer allò que sempre havia somiat des que era petit, com va escriure després a les xarxes socials. Ureña és, d’aquesta manera, el cinquè futbolista de la província que arriba a la màxima categoria del futbol estatal vestint la samarreta del Girona. I segurament, no serà l’últim, veient les fornades que truquen a la porta.

El figuerenc hi acumula 29 minuts. Poc, però per alguna cosa sempre es comença. Va encetar la pretemporada amb molts números d’anar-se’n cedit, encara que després les seves actuacions han multiplicat la confiança que li té Míchel, que ja el va fer participar el curs passat a Segona. Caldrà veure com es completa la plantilla i si Ureña hi té o no cabuda, però de moment fa pinta que no es mourà i que continuarà reforçant entrenaments i convocatòries.

La sensació que va viure el darrer cap de setmana també l’han gaudit quatre jugadors més de la demarcació. Un d’ells encara és company seu de vestidor. Es tracta de Valery Fernández, titular a Mestalla i qui debutava a Primera la temporada 18/19, amb Eusebio Sacristán a la banqueta. El tècnic va apostar per l’escalenc satisfet amb el seu rendiment i condicionat per les lesions de gravetat d’Aday Benítez i Johan Mojica, que havien deixat del tot desprotegida la banda esquerra. Es va estrenar el mes de desembre del 2018 en l’empat (1-1) amb l’Atlètic de Madrid a Montilivi. De moment ja acumula 18 aparicions a l’elit i 11 d’elles les ha afrontat sent titular.

Més testimonial va ser la presència d’Eloi Amagat, encara en actiu i defensant els colors de l’Olot a la Segona RFEF. El migcampista gironí acumula 15 minuts a Primera. Un dels homes que va formar part de la plantilla que va aconseguir l’històric ascens l’any 2017 va poder quedar-se la temporada següent però Pablo Machín gairebé no hi va comptar, a banda d’estar castigat físicament per les lesions. Tot i això, el tècnic el va deixar jugar dues estones. Va debutar el 16 de febrer del 2018 sortint en els darrers minuts del 3-0 contra el Leganés a l’estadi. I també va participar una mica en la derrota, a casa, amb el València tres mesos després (0-1), quan ja havia anunciat públicament que abandonaria el club un cop finalitzada la temporada.

Paraules majors

Si el paper del mateix Eloi o dels joves Valery i Ureña és força testimonial, amb condicions per anar a l’alça en els dos últims casos, molt diferent és la situació que han viscut Pere Pons i Àlex Granell, també dos gironins que van estrenar-se a Primera amb la blanc-i-vermella i que en aquesta categoria hi comptabilitzen més aparicions. Granell va posar fa quatre dies mal comptats el punt i final a la seva aventura a Bolívia i ara prova sort a Bèlgica. Però no fa pas tant encara era el capità del Girona, club amb el qual ha disputat 233 partits oficials. 66 d’aquests són a la Primera Divisió. Hi va debutar en el 2-2 contra l’Atlètic de Madrid de l’agost del 2017. A la màxima categoria hi ha marcat un gol, amb el Llevant a l’estadi. Pere Pons ja són paraules majors. A l’elit també s’hi estrenava amb el Girona cinc anys enrere. Ha mantingut el seu estatus, de moment, fins ara. Fitxar per l’Alabès el 2019 li va permetre mantenir actiu el comptador, que ja s’eleva fins a les 144 aparicions.