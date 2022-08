El Girona juga aquest proper dilluns contra el Getafe a Montilivi en el partit que tancarà la segona jornada de la Primera Divisió. Un enfrontament que xiularà el gallec Alejandro Muñiz Ruiz i que tindrà el madrileny Guillermo Cuadra Fernández com a principal encarregat del VAR.

Muñiz Ruiz, de només 31 anys, tot just viu la seva segona temporada a la màxima categoria. Ha dirigit el Girona en 8 ocasions amb un balanç de 4 victòries, 1 empat i 3 derrotes. A més a més, l'equip català mai ha perdut amb ell a Montilivi, on hi ha guanyat en 4 ocasions a banda d'una igualada, només concedint un gol en contra i acumulant un total de 7 a favor.