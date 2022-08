Després de perdre diumenge al camp del València i amb un grapat de dies per davant fins al proper compromís, Míchel Sánchez va decidir donar dos dies de descans a la seva plantilla i no va ser fins ahir que l’equip va tornar als entrenaments. Ho va fer a les instal·lacions de La Vinya i amb una novetat destacada. Borja García es va exercitar amb els seus companys, pel que deixa enrere una lesió que va patir el passat mes de juny. En l’eliminatòria de «play-off» amb l’Eibar es va fer mal en el lligament creuat posterior del seu genoll esquerre i va dir adéu a la temporada. Durant l’estiu ha treballat al marge però ara ja ho fa amb la resta del grup. Bernardo també ha oblidat els problemes físics que arrossegava, pel que només hi ha dos futbolistes fora de combat. Iván Martñín es recupera d’una fractura en el peroné de la cama dreta mentre que Ibrahima Kébé avança en el seu procés per deixar enrere una lesió al genoll.