Des d’avui i fins diumenge les instal·lacions de Can Xaubet, a Pineda de Mar, es converteixen en l’escenari d’una nova edició del torneig The Cup, de categoria juvenil. En aquesta edició, d’entre els vuit equips participants n’hi haurà un de la demarcació. Es tracta del Girona, que ja hi ha competint d’altres anys. Un cop superada la pandèmia, l’esdeveniment recupera el seu format habitual amb dos grups de quatre conjunts cadascun d’ells. Al Girona l’acompanyaran el Barça, Cadis i Pafos xipriota. Mentre que el grup A estarà format per l’Aqua Hotel de Pineda, Espanyol, Reial Madrid i Reial Societat.

Els blanc-i-vermells hi faran participar el seu juvenil B. Debuten avui, a dos quarts de vuit de la tarda contra el Barça. Demà divendres, a les quatre, s’enfrontaran al Pafos. I serà dissabte al migdia el moment per jugar amb el Cadis. Diumenge, depenent de la seva classificació, jugaran per una o altra posició final.