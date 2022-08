Javi Hernández: «Ha sigut difícil, però ja soc aquí»

L’operació va allargar-se més del que s’esperava, però un cop s'ha arribat a un acord entre totes les parts implicades per poder fer oficial el seu fitxatge ha sigut arribar i moldre. El Girona ha anunciat aquest matí la incorporació del lateral esquerre Javi Hernández, que ha ja llueix la samarreta blanc-i-vermella després de ser presentat pel migdia a Montilivi. Alhora, ha informat sobre l’arribada de Reinier encara que en el cas del brasiler s’haurà d’esperar per conèixer quines són les seves aspiracions a Montilivi.

Javi Hernández aterra al club gironí fins a final de temporada en qualitat de cedit pel Leganés. En l’operació, però, també s’hi ha d’incloure al Reial Madrid tenint en compte que té el 50% dels drets del jugador. A priori, quan el director esportiu Quique Cárcel va transmetre el seu interès al Leganés per fer-se amb els serveis del jugador es parlava d’un traspàs. No obstant això, la primera opció que es contemplava no va ser possible arran de les dificultats que va posar el club blanc per formular el contracte i, després de descartar ofertes d’altres equips com el Rayo Vallecano que van aparèixer pel camí, s’ha acabat tancant un acord en forma de cessió sense opció de compra. «La veritat és que ha sigut un estiu complicat. Des de l’inici vam interessar-nos per ell i estem contents que hagi acabat dins de la nostra plantilla. El volíem des d’un principi quan van començar les negociacions. S’han donat diferents versions, però aquí teníem clar que esportivament el volíem i finalment hem arribat a bon port. Agraeixo al Leganés i al Madrid per haver pogut arribar a un pacte», ha explicat Cárcel. El director esportiu del Girona ha celebrat l’arribada de Javi Hernández reconeixent que «estic molt content perquè és un jugador polivalent que pot jugar al lateral, carril o de central esquerre».

El defensa ha passat per una situació delicada arran de la incertesa, el neguit i la tensió que van produir-se mentre no es tancava la negociació. Javi Hernández va haver de quedar al marge dels entrenaments amb el Leganés durant la pretemporada a causa de l’ansietat derivada de la situació. Un cop resolt el seu futur, però, Javi Hernández ha pogut passar pàgina i avui a Montilivi s'ha mostrat amb il·lusió per afrontar la nova etapa. Als seus 24 anys, debutarà a Primera després d’haver jugat les darreres tres temporades a Segona amb el Leganés i haver passat pel Castilla, el filial de l’Oviedo (va estrenar-se amb el primer equip) i El Ejido a Segona B.

«Ha sigut una situació una mica difícil, gens fàcil. Quan tot sembla fet, va caure i va ser dur, sobretot per mi perquè pensava que ja hi seria. El Girona tenia interès durant tot aquest temps. També tenia altres opcions, però he vist un projecte en aquest club. Està creixent moltíssim i està molt ben estructurat. Gràcies a Quique i totes les persones pel seu interès. Estic encantat de ser aquí», ha assegurat Javi Hernández. L’andalús s'ha definit com un «jugador polivalent»: «He jugat molt de central. No és cap posició nova per mi. Em feien servir més de lateral, però m’adapto crec força bé en les dues posicions». Alhora, ha comentat que la intervenció de Míchel Sánchez ha sigut «fonamental» per decidir-se pel Girona i que «les sensacions han sigut molt bones des que van recollir-me». «Vull començar a donar el millor de mi per ajudar l’equip», ha afirmat.