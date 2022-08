L’operació va allargar-se més del compte, però un cop anunciat el seu fitxatge ha sigut arribar i moldre. El Girona ha informat aquest matí de la incorporació del lateral esquerre Javi Hernández (cedit pel Leganés fins a final de temporada), que ha ja llueix la samarreta blanc-i-vermella després de ser presentat aquest migdia a Montilivi.

El jugador, de 24 anys, ha passat un estiu complicat, patint ansietat i havent de quedar al marge dels entrenaments amb el Leganés, arran dels problemes que va posar el Reial Madrid -el seu exclub que té el 50% dels drets- a l’hora de redactar el contracte amb els gironins, malgrat ara que ha pogut passar pàgina té ganes de mostrar la seva millor versió coincidint amb el debut a Primera.

L'OPERACIÓ

"Ha sigut una situació una mica difícil. El Girona tenia interès durant tot aquest temps. També tenia altres opcions, però he vist un projecte en aquest club. Està creixent moltíssim i està molt ben estructurat. Gràcies a Quique i totes les persones pel seu interès. Estic encantat".

"No ha sigut una situació gens fàcil. Quan tot sembla fet, cau i és difícil, sobretot per mi que pensava que ja hi seria. Puc aportar perquè soc polivalent".

EL GIRONA

"Les sensacions han sigut molt bones des que van recollir-me. Estic molt feliç de ser aquí i començar a donar el millor de mi per ajudar l’equip i donar-ho tot que és el més important".

LA POSICIÓ

"He jugat molt de central. No és cap posició nova per mi. Em feien servir més de lateral, però m’adapto crec força bé en les dues posicions".

MÍCHEL

"El míster ha posat molt per part seva perquè sigui aquí. Ha sigut fonamental perquè encaixo en les dues posicions".