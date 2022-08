Montilivi de Primera

Tres anys, tres mesos i 10 dies després d’aquell fatídic 12 de maig de 2019 que certificava el descens virtual a Segona (1-2 contra el Llevant), Montilivi tornarà a ser dilluns que ve un estadi de Primera divisió. A falta d’un projecte de remodelació clar i profund que el Girona continua planificant, aquest estiu el club ha fet diverses millores a la instal·lació (de la qual en té la concessió municipal), amb l’augment de l’aforament com a canvi més visible. Enllestint els darrers detalls, tot està a punt perquè el Girona-Getafe enceti aquesta nova etapa d’un camp amb més de mig segle de vida a la màxima categoria, i amb capacitat per a pràcticament 14.000 espectadors, uns 9.700 dels quals seran abonats.

L’ampliació de la grada del gol nord i les files extres de cadires que s’han col·locat a les grades de nord i sud ja existents possibiliten aquest salt en l’aforament, que la temporada passada rondava els 11.200 aficionats. Però aquest no és l’únic canvi que els seguidors podran visualitzar dilluns quan tornin a trepitjar Montilivi. Per exemple també s’ha millorat la façana principal de tribuna, amb el nou escut del club presidint-la, així com també la sala de premsa, la zona mixta i la zona d’entrevistes flash. Aquest cap de setmana encara s’enllestiran alguns treballs pendents, com la instal·lació de la lona exterior o uns darrers treballs de pintura que quedaven pendents. En les properes setmanes arribaran encara més canvis a la sala de premsa i també al túnel de vestidors, una zona que cada cop els clubs tenen més acurada perquè les càmeres de televisió hi tenen accés abans dels partits.

Tot i que el retorn a Primera a casa serà un dilluns a les 22h el Girona espera una bona entrada, hi ha expectació. S’espera que avui els abonats puguin baixar-se a través del seu espai personal a la web l’entrada, després que uns problemes de distribució hagin impossibilitat que s’enviessin a temps els carnets al domicili de tots aquells que ho van demanar. L’altre opció és accedir a l’estadi amb el carnet a l’app a través del mòbil. El Girona jugarà dos partits a casa la setmana que ve, dilluns amb el Getafe i divendres amb el Celta (20h).