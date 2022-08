Un mar d’oportunitats

El Girona és una aposta de futur. Dels vuit fitxatges que s’han fet fins ara -encara en falten-, només David López, amb 32 anys, supera la trentena i compta amb una àmplia trajectòria a Primera Divisió. La resta, podrien considerar-se novells a excepció de Yangel Herrera (24) amb força experiència a la màxima categoria del futbol espanyol després d’haver passat per equips com l’Osca, el Granada i l’Espanyol. Taty Castellanos (23), Yan Couto (20), Rodrigo Riquelme (22), Miguel Gutiérrez (21), Javi Hernández (24) i Reinier (20) busquen, per tant, reivindicar-se en el mar d’oportunitats que els ofereix el club blanc-i-vermell.

L’estrena de la temporada la setmana passada al camp del València (1-0) va deixar diverses notes positives malgrat la derrota. Remant en la mateixa direcció que el director esportiu Quique Cárcel, l’entrenador Míchel Sánchez confia en el talent jove, com ja ho va demostrar al llarg de tot el curs passat, i en un sol dia va fer que sis jugadors debutessin a Primera. A Mestalla, va ser el torn per Santi Bueno, Ramon Terrats, Arnau Martínez, Óscar Ureña, Couto i Taty. Mentre que ara els haurà de tocar a les darreres incorporacions Javi Hernández i Reinier. De moment, cap d’ells havia tingut l’ocasió de fer-ho en els seus clubs d’origen i per això intentaran aprofitar al màxim la cessió.

Sí que la van tenir Miguel o Riquelme amb el Reial Madrid i l’Atlètic, respectivament, però les seves aparicions van ser anecdòtiques per la qual cosa esperen fer-se un lloc a Primera amb el Girona.

Javi Hernández, inscrit

Javi Hernández apareix des d’avui inscrit en LaLliga. El defensa estarà disponible per jugar dilluns contra el Getafe a Montilivi (22 h) i, si Míchel ho veu oportú, podria complir el somni del debut. Encara no hi surt Reinier, tot i que la intenció és que entri a temps en la llista perquè el tècnic tingui disponibles totes les peces tret dels lesionats. En el cas que el brasiler figuri en la convocatòria, també s’estrenaria a l’elit. El mitjapunta va tastar la Bundeslliga les dues temporades que va estar en préstec al Borussia Dortmund -també a la Sèrie A brasilera amb el Flamengo- però amb el Madrid mai va gaudir de l’oportunitat a Espanya.

A més a més, tot darrere hi ha els jugadors del filial com Ricard Artero o Joel Roca. Míchel va donar-los protagonisme durant la pretemporada i ja va avisar que, si demostraven tenir el nivell per incrementar la competència del grup, no tindria cap mania a l’hora d’escollir-los per davant d’altres membres de la plantilla.