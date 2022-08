El juvenil B del Girona ha acabat el torneig The Cup, que s'ha disputat a Pineda de Mar, com a tercer classificat. Els d'Antonio Rivera s'han imposat avui a l'Espanyol per 2-1 en la final de consolació. Alex Lomares i Nacho Plaza han estat els autors dels dos gols del conjunt blanc-i-vermell, i Nacho Plaza ha estat anomenat MVP del partit.

El juvenil B ha mostrat una molt bona imatge en el torneig, aconseguint tres victòries i una única derrota en el primer duel davant el Barça.